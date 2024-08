Domenico Orlando, deceduto a 26 anni lungo la Statale 106. L’individuo che ha prestato soccorso dichiara: «Informate suo padre che non ho mai abbandonato la sua mano»

Un tragico incidente stradale ha colpito Reggio Calabria, portando via la vita di Domenico Orlando, un giovane motociclista di soli 26 anni, la cui vita è stata interrotta così prematuramente. L’incidente si è verificato ieri sera lungo la Statale 106, nei pressi di San Leo di Pellaro, una zona della periferia sud della città. Domenico, originario di Melito Porto Salvo, si trovava alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con un’auto, il cui conducente stava procedendo nel senso opposto.





La dinamica dell’incidente

Dopo lo scontro, sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno provveduto a trasportare Domenico in ospedale. Purtroppo, le sue condizioni erano estremamente gravi e, nonostante gli intensi sforzi medici, il giovane è deceduto poco dopo il ricovero. Gli agenti della polizia stradale, giunti sul posto, hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le indagini tenteranno di stabilire se fosse stato Domenico a perdere il controllo della moto o se ci fosse stata colpa da parte dell’altro conducente, un giovane ragazzo alla guida dell’auto.

La testimonianza di un passante

L’associazione Basta vittime sulla Strada statale 106 ha voluto esprimere il suo profondo dolore e la sua vicinanza alla famiglia di Domenico, affermando di essere “straziata dal dolore”. Un messaggio di cordoglio è stato pubblicato sui social media, in cui l’associazione ha condiviso lo strazio di fronte alla ripetizione di una simile tragedia stradale, sottolineando l’urgenza di migliorare la sicurezza sulle strade. Tra i commenti, spicca la toccante testimonianza di Dario, un passante che ha assistito all’incidente e che ha cercato di confortare il giovane: “Sono profondamente addolorato. Ho tenuto la sua mano e accarezzato la sua schiena per più di 40 minuti, desidero far sapere a suo padre che non l’ho mai lasciata”.

Chi era

Domenico era un ragazzo amato dalla sua comunità. Alcuni conoscenti hanno espresso il loro dolore, ricordando che solo pochi mesi fa la sua famiglia aveva subito un’altra pesante perdita: la morte della madre. Stando a quanto riportato da Reggino.it, Domenico era anche il nipote dell’ex sindaco di Melito, Salvatore Orlando. La sua precoce scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari e della comunità, che sente profondamente la mancanza di un giovane pieno di vita, il quale, come tantissimi altri, è vittima della pericolosità delle strade. Questo tragico evento invita a riflettere sull’importanza di un impegno sempre più incisivo per ridurre gli incidenti stradali e proteggere le vite di chi, come Domenico, merita di avere un futuro luminoso.