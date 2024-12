Donna bruciata nella metropolitana di New York, arrestato un uomo: le immagini dell’attacco

Donna uccisa nella metropolitana di New York: un uomo le ha dato fuoco mentre dormiva. Arrestato il sospettato, originario del Guatemala, grazie alle telecamere di sorveglianza.





Un tragico episodio ha scosso New York nelle ultime ore. Una donna, ancora non identificata, è morta dopo essere stata avvolta dalle fiamme mentre si trovava su un treno della metropolitana. Secondo quanto riferito, la vittima stava dormendo quando un uomo si è avvicinato e ha dato fuoco ai suoi vestiti utilizzando un accendino. Dopo un’intensa caccia all’uomo, la Polizia ha arrestato un sospetto, un cittadino guatemalteco arrivato negli Stati Uniti nel 2018.

L’episodio si è verificato presso la stazione della metropolitana di Coney Island – Stillwell Avenue intorno alle 7:30 del mattino. Gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un incendio e hanno trovato la donna seduta all’interno del vagone, ormai avvolta dalle fiamme. Accanto a lei, alcune bottiglie di liquore. Secondo quanto dichiarato dal commissario Jessica Tisch, entrambi – vittima e aggressore – si trovavano sullo stesso treno.

La dinamica dell’accaduto è stata parzialmente ricostruita grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza. In uno dei video analizzati dagli inquirenti, si vede l’uomo avvicinarsi con calma alla donna e dare fuoco a una coperta che lei indossava. Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo completamente la vittima, che si è alzata in piedi cercando disperatamente di salvarsi. Nel frattempo, l’aggressore è rimasto seduto su una banchina appena fuori dal vagone, osservando la scena.

La Polizia ha diffuso le immagini del sospettato e tre studenti liceali di New York lo hanno riconosciuto mentre era seduto in una stazione della metropolitana. Gli agenti lo hanno poi localizzato su un altro treno nel centro di Manhattan circa otto ore dopo l’incidente. Al momento dell’arresto, l’uomo aveva un accendino in tasca.

Durante una conferenza stampa, i funzionari hanno sottolineato l’importanza delle telecamere di videosorveglianza nella risoluzione del caso. “Le immagini sono state fondamentali per identificare e catturare il sospettato”, ha dichiarato il commissario Jessica Tisch. Tuttavia, permangono ancora molte domande senza risposta. Gli investigatori stanno cercando di determinare il movente del delitto e se esistesse una qualche connessione tra la vittima e l’aggressore.

Secondo i primi dettagli emersi dalle indagini, l’uomo arrestato sarebbe originario del Guatemala e avrebbe fatto ingresso negli Stati Uniti nel 2018. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla sua identità o sul suo passato. Le autorità stanno lavorando per raccogliere più informazioni sulla sua vita negli Stati Uniti e capire se abbia precedenti penali o problemi psichiatrici.

L’episodio ha sconvolto i residenti di New York, una città abituata a convivere con episodi di violenza ma raramente testimone di atti così estremi. Molti passeggeri della metropolitana hanno espresso preoccupazione per la loro sicurezza quotidiana sui mezzi pubblici. “È spaventoso pensare che qualcosa del genere possa accadere mentre stai semplicemente andando al lavoro o tornando a casa”, ha commentato un pendolare intervistato da un’emittente locale.

Il sindaco di New York, Eric Adams, ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso il suo sgomento per quanto accaduto e ha assicurato che la città farà tutto il possibile per garantire giustizia alla vittima. “Questo orribile atto non rappresenta i valori della nostra città. La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta”, ha affermato.

Nel frattempo, le autorità stanno cercando di identificare la vittima, che non aveva documenti con sé al momento dell’incidente. Gli investigatori stanno anche cercando di capire se fosse una senzatetto, dato che si trovava apparentemente addormentata sul treno e circondata da bottiglie di alcolici.

La comunità locale si è mostrata scossa e incredula di fronte a questa tragedia. Alcuni residenti della zona di Coney Island hanno organizzato una veglia spontanea per ricordare la vittima, accendendo candele e lasciando fiori presso la stazione della metropolitana dove è avvenuto il fatto.

Le indagini continuano per fare luce su tutti gli aspetti di questo caso e per stabilire con certezza le motivazioni dietro questo gesto drammatico. Al momento, l’uomo arrestato rimane in custodia della Polizia e potrebbe affrontare accuse molto gravi, tra cui omicidio premeditato.