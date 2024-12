Donna nata con “due vagine” racconta come nessuno dei suoi centinaia di amanti se ne sia accorto

Una donna del Surrey, Annie Charlotte, ha scoperto a 16 anni di avere una rara condizione chiamata utero didelfo, che significa che è nata con due uteri, due cervici e due canali vaginali.





Ora 26enne, ha accettato la sua anatomia unica, usandola persino come argomento di conversazione nel suo lavoro su OnlyFans. Charlotte trova la sua condizione fonte di empowerment, nonostante l’iniziale incertezza sulla sua capacità di avere figli. Descrive il suo corpo come affascinante e ha trasformato questa rara anomalia in una parte positiva della sua identità.

Charlotte afferma che quasi tutti i suoi partner rimangono ignari della sua condizione. Su centinaia di incontri, dice che la stragrande maggioranza non si è accorta che avesse due vagine. Spesso rivela la sua condizione in seguito, lasciando talvolta i partner sorpresi e curiosi. Nonostante la sua unicità, Charlotte dice che non influisce sulla sua intimità quotidiana, anche se porta a situazioni insolite e malintesi divertenti.

Una sfida che ha dovuto affrontare è stata la gestione del suo ciclo mestruale. All’inizio, faticava a capire perché i tamponi non funzionassero efficacemente, per poi rendersi conto che li stava inserendo nel canale sbagliato. Col tempo, si è adattata, imparando a gestire ogni lato separatamente. È interessante notare che le sue ovaie funzionano indipendentemente, il che significa che i suoi periodi non sono sempre sincronizzati.

Ora usa la sua condizione per distinguersi sui social media, Charlotte condivide il suo percorso e a volte riceve richieste bizzarre, come vendere acqua del bagno legata alla sua anatomia. Dice di trovare fiducia nell’essere aperta riguardo al suo corpo e spera che altri trovino empowerment nell’abbracciare le proprie differenze.