Donna tenuta prigioniera per 4 anni in un fienile: il suo aguzzino le ha strappato tutti i denti

Rinchiusa in una stalla per quattro anni, Małgorzata ha subito violenze sessuali e torture dal suo aguzzino che le ha strappato tutti i denti e parte delle labbra. Questo è accaduto a Glogow, in Polonia. Ha raccontato il suo calvario ai medici dell’ospedale dopo aver subito una slogatura alla spalla. Durante il ricovero, ha confidato ad altre pazienti di essere stata ripetutamente violentata e torturata mentre era rinchiusa in una dependance. Da questo uomo ha avuto anche un bambino.





L’aggressore è Mateusz Jach, 35 anni; è stato arrestato la scorsa settimana. I medici hanno riferito che la donna ora non ha più le labbra e il suo viso è pieno di lividi, con solo un buco aperto al posto della bocca. Ha dichiarato che Jach stava facendo esperimenti su di lei. Questo caso ha riportato alla mente la storia di Josef Fritzl, il mostro di Amstetten.

Durante quegli anni di orrore, Małgorzata era stata portata in ospedale più volte, anche quando ha dato alla luce il figlio di Jach, poi dato in adozione, ma era troppo spaventata per raccontare la sua situazione. Ha spiegato: “Non potevo dire la verità ai dottori, avevo paura. Mi ha minacciata che se mi fossi lamentata, sarebbe peggiorata. Mi ha messo un passamontagna per non farmi vedere dove abitavamo”.

Aveva vent’anni quando ha incontrato Jach su un sito di incontri nel 2019. Dopo una breve conversazione online, si è recata nel villaggio di Gaiki, vicino a Glogow, per incontrarlo di persona. Jach è accusato di averla tenuta prigioniera in un fienile abbandonato, privo di elettricità, acqua corrente e riscaldamento.

Fonti vicine all’inchiesta hanno dichiarato al Daily Mail che, mentre era in ospedale, Małgorzata ha iniziato a parlare con un’altra paziente di quanto le era successo. La paziente ha avvisato i medici. Ora è in condizioni gravi, sia fisicamente che psicologicamente. Lunedì è stata trasferita da un ospedale di Glogow a una struttura specializzata, probabilmente un ospedale psichiatrico.