Donna travolta e uccisa dalla sua auto dopo aver dimenticato il freno in discesa

In un tragico pomeriggio a Genova, un incidente mortale ha sconvolto il tranquillo quartiere di Castelletto. Una donna di 88 anni ha perso la vita in un evento sfortunato, dopo essere stata schiacciata dalla sua stessa auto che si è messa in movimento in modo inaspettato.





La vittima stava facendo ritorno alla sua auto parcheggiata in discesa tra via Salvago e via Piaggio, quando, per cause ancora da accertare, il veicolo ha iniziato a muoversi da solo. “La vettura si è mossa improvvisamente alle 17, schiacciando la donna prima che potesse rendersi conto di ciò che stava accadendo”, ha riportato una fonte locale. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini.

I servizi di emergenza sono stati prontamente allertati e hanno raggiunto il luogo dell’incidente senza indugio. Un’automedica e un’ambulanza dei volontari di San Fruttuoso hanno prestato le prime cure urgenti. Inizialmente trasportata all’ospedale Galliera di Genova in codice giallo, le condizioni della donna sono purtroppo peggiorate rapidamente. “Le condizioni della donna sono peggiorate drasticamente dopo il ricovero, portando a un decesso improvviso intorno alle 21”, hanno comunicato i medici, sottolineando la gravità delle ferite riportate.

La polizia locale di Genova, in particolare la sezione Infortunistica, sta conducendo approfondite indagini per chiarire ogni aspetto dell’incidente. Gli investigatori stanno esaminando la funzionalità del freno a mano e se questo fosse stato adeguatamente attivato dalla vittima prima dell’incidente. Inoltre, non viene esclusa l’ipotesi che un malore post-impatto possa avere avuto un ruolo nel tragico esito. “Non è escluso che un malore post-impatto abbia contribuito al tragico esito”, hanno spiegato gli agenti, evidenziando le complesse dinamiche che possono essere coinvolte in simili incidenti.

La comunità di Genova rimane profondamente scossa da questo evento devastante, che ha rattristato non solo i residenti del quartiere di Castelletto ma tutti coloro che hanno appreso la notizia. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di precauzioni adeguate quando si parcheggia in pendenza. Mentre la comunità attende risposte, si rinnova l’impegno a prevenire futuri incidenti simili attraverso una maggiore consapevolezza e misure di sicurezza migliorate.