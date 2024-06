Donna vittima di omicidio in casa: il coniuge ha telefonato ai carabinieri

Maria Orlando, 84 anni, è stata strangolata dal marito Ernesto Bellino, 85 anni, nella loro casa di via Josina a Beinette, provincia di Cuneo. L’uomo ha poi avvisato le autorità.





Un tragico episodio ha scosso il piccolo comune di Beinette, in provincia di Cuneo, questa mattina, venerdì 28 giugno. In un’abitazione di via Josina, una donna di 84 anni, Maria Orlando, è stata uccisa dal marito. L’uomo, Ernesto Bellino, di 85 anni, ha strangolato la moglie e successivamente ha chiamato i carabinieri intorno alle 9 per segnalare l’accaduto. Gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato l’anziana senza vita e hanno immediatamente iniziato le indagini per chiarire la dinamica e il movente del delitto.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un dramma della disperazione. Maria Orlando soffriva da tempo di Alzheimer e le sue condizioni di salute si erano recentemente aggravate. Ernesto Bellino, un ex dipendente dell’Italcementi, si occupava della moglie, ma la situazione era diventata insostenibile. La coppia era sposata da oltre cinquant’anni e Bellino non avrebbe retto alla pressione e alla fatica di gestire la malattia della moglie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cuneo insieme agli esperti della scientifica per effettuare i rilievi necessari. Gli investigatori, coordinati dalla procura di Cuneo, stanno raccogliendo tutte le informazioni possibili per ricostruire i dettagli del tragico evento. L’interrogatorio di Bellino è in corso, e si cercherà di comprendere meglio le circostanze che lo hanno portato a compiere un gesto così estremo.

La notizia ha suscitato profonda commozione e shock nella comunità di Beinette, un comune dove eventi del genere sono rari. I vicini di casa descrivono Ernesto e Maria come una coppia affiatata, che ha sempre vissuto in armonia. Tuttavia, la malattia di Maria aveva cambiato radicalmente la loro vita, portando a un isolamento crescente e a difficoltà sempre più insormontabili per il marito.

La gestione della malattia

La malattia di Alzheimer è una condizione devastante, non solo per chi ne è affetto, ma anche per chi si prende cura del malato. Le sfide quotidiane e il progressivo deterioramento delle capacità cognitive della persona malata possono portare a situazioni di estrema difficoltà e stress. Questo tragico evento mette in luce la necessità di un maggiore supporto per le famiglie che si trovano ad affrontare questa dura realtà.

Le indagini continuano

Le indagini continueranno nei prossimi giorni per fare completa chiarezza su quanto accaduto. Gli investigatori cercheranno di capire se ci fossero segnali di allarme che avrebbero potuto prevenire questa tragedia e se ci sono responsabilità da parte delle istituzioni nel fornire adeguato supporto alla coppia.