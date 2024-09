Dopo tre giorni trovato morto Antonino D’Amico: il ventenne era stato spinto in mare dalle onde a Terrasini

La tragica vicenda di Antonino D’Amico, il ragazzo di 20 anni originario di Partinico, ha sconvolto la comunità di Terrasini, dove il giovane era scomparso tre giorni fa mentre si trovava sugli scogli con un amico. Le ricerche, avviate immediatamente, si sono rivelate difficili due alle avverse condizioni meteo e al mare agitato, ma finalmente il suo corpo è stato recuperato dai sub dei vigili del fuoco. Come riportato da Blog Sicilia, il corpo è stato adagiato su una delle motovedette della Capitaneria di Porto.





Mercoledì scorso, Antonino era con un amico in una caletta di contrada Paternella, vicina a Città del Mare e alla baia di San Cataldo, quando un’onda imprevista li ha travolti. La situazione si è immediatamente rivelata critica: solo l’amico è riuscito a mettersi in salvo e a lanciare l’allerta ai soccorritori. Purtroppo, il giovane D’Amico è stato trascinato in mare aperto, mentre la corrente lo portava lontano dalla riva.

Le famiglie e gli amici di Antonino hanno vissuto ore di apprensione crescente, e la triste notizia del ritrovamento del corpo ha inondato di dolore i cuori dei suoi cari. Il 20enne, che lavorava in una pizzeria locale, era un ragazzo molto apprezzato nella comunità. Le operazioni di ricerca si sono affrontate a lungo anche a causa delle difficili condizioni marine, con onde alte e forti correnti, che hanno ostacolato i soccorritori nella propria missione.

Inoltre, è emerso che il giovane, al momento della tragedia, si trovava in un’area del mare caratterizzata da profondità che possono raggiungere anche i 30 metri in breve distanza dalla costa, piena di anfratti e calette che rendono la situazione ancor più pericolosa. Gli sforzi per il recupero del corpo di Antonino, purtroppo, si sono conclusi in modo drammatico e i soccorritori potranno ora offrire un po’ di conforto ai familiari in lutto.

In questo triste epilogo, il ricordo di Antonino rimarrà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto, ricordando il suo sorriso e la sua gentilezza. La comunità si unisce nel dolore e nella solidarietà nei confronti della sua famiglia in questo momento così difficile.