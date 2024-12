“Dovete uscire dalla casa”: tensione al Grande Fratello a poche ore dalla diretta

Il Grande Fratello non si ferma, nemmeno durante le festività natalizie, continuando a intrattenere il pubblico italiano con dinamiche sempre più avvincenti. Anche quest’anno, Alfonso Signorini accompagnerà i telespettatori verso la fine dell’anno con una puntata speciale in onda lunedì 30 dicembre in prima serata su Canale 5.





La puntata del 30 dicembre si preannuncia ricca di colpi di scena. Tra i temi principali ci sarà il recente riavvicinamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che nelle ultime settimane sembravano essersi allontanati, ma che ora hanno ritrovato un certo equilibrio.

Un altro argomento di discussione sarà il rapporto tra Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma, che di recente si sono scambiati un bacio, suscitando curiosità e reazioni all’interno della Casa. Non mancherà poi il momento dedicato alla situazione tra Javier e Chiara, il cui flirt sembra ormai giunto al capolinea. Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire l’occasione per approfondire le dinamiche dietro questa rottura.

Le nuove entrate scuotono la Casa

Negli ultimi giorni, il Grande Fratello ha registrato un incremento degli ascolti, grazie all’arrivo di nuovi concorrenti che hanno dato una scossa alle dinamiche del gioco. Le nuove alleanze, i contrasti e le sfide hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione del pubblico, portando un rinnovato interesse per il programma.

La puntata natalizia del 23 dicembre ha regalato un’atmosfera festosa, senza eliminazioni, in segno di celebrazione. Durante la serata, Helena Prestes e Javier Martinez sono stati eletti i preferiti dal pubblico, ottenendo il potere di mandare direttamente al televoto Emanuele Fiori, bypassando le tradizionali nomination. Nel frattempo, il resto del gruppo ha deciso di risparmiare Mariavittoria, conferendole l’immunità.

Il televoto del 30 dicembre

Durante la puntata del 30 dicembre, i telespettatori saranno chiamati a votare per decidere chi salvare tra i concorrenti ancora in gara. A contendersi la permanenza nella Casa ci sono:

Zeudi Di Palma , che si è avvicinata ad Helena Prestes e ha baciato Alfonso D’Apice ;

, che si è avvicinata ad e ha baciato ; Bernardo Cherubini , che non ha nascosto il suo interesse per Amanda ;

, che non ha nascosto il suo interesse per ; Emanuele Fiori , già al televoto dalla scorsa puntata;

, già al televoto dalla scorsa puntata; La coppia madre-figlia Le Monsé, che partecipano come unico concorrente.

Secondo le proiezioni di ForumFree, il televoto è estremamente equilibrato. Attualmente, la favorita sembra essere Zeudi Di Palma, che guida con il 32% delle preferenze, seguita da Bernardo Cherubini al 28%, Emanuele Fiori al 22% e, infine, Le Monsé con il 18%.

Il Grande Fratello verso la conclusione dell’anno

Con il televoto aperto, la tensione nella Casa è alle stelle. La puntata del 30 dicembre sarà determinante per chiarire alcune delle dinamiche più seguite e per decidere il destino dei concorrenti in gara. Non resta che aspettare per scoprire chi riuscirà a conquistare il pubblico e chi, invece, dovrà lasciare il gioco.