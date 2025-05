Trovato un feto per strada a Parma: si indaga sulle cause della tragica scoperta

A Parma, nelle prime ore di questa mattina, un ritrovamento sconcertante ha scosso la tranquillità del quartiere Crocetta. Un cittadino ha segnalato la presenza di quello che sembrerebbe essere un feto abbandonato sul marciapiede di un piccolo parco situato lungo via Federico II. La scoperta è avvenuta grazie a una donna che, mentre portava a spasso il suo cane, si è accorta della presenza dei resti e ha immediatamente avvisato le autorità competenti.





Sul luogo del ritrovamento sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine, accompagnate dalla polizia scientifica, per avviare le prime indagini. Secondo quanto emerso, i resti umani rinvenuti sarebbero difficili da identificare con certezza, ma gli investigatori ipotizzano che si tratti effettivamente di un feto. Tuttavia, ulteriori accertamenti saranno necessari per confermare questa ipotesi.

L’area è stata subito delimitata per consentire agli esperti di raccogliere prove utili all’indagine. Presenti sul posto anche il medico legale e la Pubblico Ministero Francesca Arienti, che coordina le operazioni investigative. La zona in cui è avvenuto il ritrovamento è particolarmente frequentata nelle ore mattutine, data la vicinanza con via Emilia, una delle arterie principali della città, dove si concentrano numerose attività commerciali e aziende.

Le autorità giudiziarie hanno aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’accaduto e determinare la provenienza del feto. Gli inquirenti stanno cercando di raccogliere testimonianze da parte di residenti e passanti che potrebbero aver notato movimenti sospetti nelle ore precedenti la scoperta. Inoltre, verranno analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ottenere elementi utili per risalire ai responsabili.

Secondo le prime informazioni, il ritrovamento ha suscitato grande sgomento tra i residenti del quartiere Crocetta, molti dei quali frequentano abitualmente il parco dove sono stati rinvenuti i resti. La donna che ha dato l’allarme ha raccontato di essersi imbattuta casualmente nel corpo mentre camminava con il suo cane. “Non potevo credere ai miei occhi”, avrebbe dichiarato ai poliziotti intervenuti sul posto.

Il medico legale sta ora eseguendo gli esami necessari per stabilire con precisione l’età gestazionale del feto e le cause del decesso. Si tratta di un passaggio fondamentale per comprendere se il feto sia stato abbandonato già privo di vita o se si tratti di un caso più complesso che potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti.

Intanto, gli investigatori non escludono alcuna pista. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un aborto spontaneo o clandestino, ma non si escludono altre possibilità che potrebbero emergere con il progredire dell’inchiesta. Gli inquirenti stanno lavorando in stretta collaborazione con l’autorità sanitaria locale per ottenere informazioni aggiuntive che possano aiutare a chiarire il contesto in cui si è verificato il tragico evento.

La vicenda ha inevitabilmente acceso l’attenzione sulla sicurezza e sul controllo delle aree pubbliche della città. Il piccolo parco vicino a via Federico II è un luogo spesso frequentato da famiglie e lavoratori della zona, rendendo ancora più sconcertante il fatto che un episodio così grave sia potuto accadere in una zona così centrale e trafficata.

Le indagini proseguono senza sosta, con l’obiettivo di fare piena luce su quanto accaduto e individuare eventuali responsabili. La comunità di Parma attende con apprensione ulteriori aggiornamenti su una vicenda che ha profondamente colpito l’opinione pubblica locale.