Dramma a Bologna: una bambina di 4 anni decede dopo una caduta dal balcone al terzo piano, in compagnia della madre

L’evento drammatico avvenuto nel pomeriggio di lunedì 19 agosto ha scosso una famiglia nel quartiere di San Donato a Bologna, dove una piccola ha perso la vita tragicamente.





Una bambina di quattro anni è tragicamente deceduta dopo una caduta dal balcone del terzo piano di un edificio situato in via della Campagna a Bologna. La tragica fatalità è avvenuta nel pomeriggio di oggi, 19 agosto, mentre la piccola si trovava nell’appartamento insieme alla madre e a una sorellina di pochi mesi. La mamma, che si stava prendendo cura della neonata, purtroppo non si è accorta tempestivamente di quanto stava accadendo.

La madre lancia l’allerta

L’allerta è stata lanciata dalla madre della bambina, che, accortasi della caduta, ha subito chiesto aiuto. Alcuni vicini di casa, allarmati dalla scena, hanno visto il corpicino della piccola steso a terra sotto la palazzina. La richiesta immediata di soccorso ha mobilitato i sanitari del 118, che sono intervenuti con prontezza, ma, purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. La bambina è stata trasportata in codice rosso all’ospedale, dove giunta in condizioni critiche, è deceduta poco dopo.

Intervento delle autorità

Sul luogo della tragedia, un’area caratterizzata da edilizia popolare nella periferia di Bologna, sono giunti anche gli agenti della polizia, allertati dai soccorritori. Gli investigatori hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire nei dettagli le dinamiche dell’incidente, ascoltando i racconti dei testimoni presenti. Al momento non sembrano sussistere dubbi sul fatto che sia stato un tragico incidente, ma resta da chiarire come la piccola sia riuscita a scavalcare il parapetto del balcone.

Un dramma che lascia senza parole

Questa tragedia ha colpito profondamente non solo la famiglia coinvolta, ma l’intera comunità di Bologna. La perdita di una vita così giovane in un incidente domestico ha scaturito sconforto e tristezza tra i residenti del quartiere, che ricordano la vitalità della bimba. È un monito inquietante sulla sicurezza domestica e sull’importanza di mantenere sempre un occhio vigile sui bambini, specialmente in situazioni potenzialmente pericolose come le cadute dai balconi.

Le indagini sono in corso per determinare le cause di questo drammatico evento, e gli investigatori stanno considerando tutte le ipotesi al fine di garantire giustizia e chiarezza alla famiglia in lutto. Nel frattempo, la comunità si stringe attorno alla madre e alla sua famiglia, offrendo il proprio supporto in un momento tanto difficile.

Questa tragedia rappresenta una dolorosa e inaccettabile perdita che potrebbe essere stata evitata con maggiori misure di sicurezza in casa. La protezione e la cura dei più piccoli devono sempre essere al primo posto nelle considerazioni quotidiane di qualsiasi genitore.