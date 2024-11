Dramma a Milazzo: padre e figlia cadono col parapendio, lui perde la vita

Una terribile tragedia ha colpito la città di Milazzo, situata nella provincia di Messina, quando un padre e sua figlia sono stati vittime di un grave incidente di parapendio. I due si erano lanciati da una spiaggia vicina all’ex palazzetto dello sport, a breve distanza dalle Cupole, ma il forte vento li ha spinti verso l’impalcatura di una vecchia discoteca, causando una caduta drammatica.





Immediatamente dopo l’incidente, i soccorsi sono stati allertati e le due persone sono state trasportate in ospedale. Marcu Floria, un uomo di 57 anni originario di Bolzano, è stato portato all’ospedale di Milazzo. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, Floria ha subito un arresto cardiaco ed è deceduto nel pomeriggio. Sua figlia, una donna di 30 anni, è stata trasportata con l’elisoccorso al Policlinico di Messina dopo essere stata intubata sull’ambulanza. Anche se ha riportato gravi lesioni, le sue condizioni non sembrano mettere in pericolo la sua vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, insieme al personale medico del 118, i carabinieri e la polizia locale. Un elisoccorso è arrivato da Catania per assistere nelle operazioni di emergenza. Le autorità stanno ancora cercando di determinare le esatte circostanze che hanno portato all’incidente. Le vittime non erano residenti a Milazzo, ma turisti provenienti dal Trentino Alto Adige, in vacanza in Sicilia con un gruppo di amici. I Carabinieri della stazione locale stanno raccogliendo testimonianze dai compagni di viaggio per ricostruire l’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, una forte folata di vento potrebbe aver causato la tragedia. Dopo il decollo, padre e figlia sono stati spinti violentemente verso il basso, finendo sulla spiaggia in modo brusco. La vela del loro parapendio si sarebbe impigliata nei resti dell’impalcatura della discoteca abbandonata. “A lanciare l’allarme sono stati degli operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo nei pressi dell’ex discoteca”, ha riferito una fonte locale.

Questo incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle attività di parapendio nella zona, specialmente in condizioni meteorologiche avverse. Gli esperti sottolineano l’importanza di valutare attentamente le condizioni del vento prima di intraprendere tali attività e la necessità di avere sempre attrezzature adeguate e ben mantenute.

In un’intervista con un esperto locale di sport estremi, è stato sottolineato che “la sicurezza deve essere sempre la priorità assoluta. Gli appassionati devono essere consapevoli dei rischi associati e prendere tutte le precauzioni necessarie”. Questo tragico evento serve come monito per coloro che praticano sport estremi in aree non familiari o con condizioni climatiche imprevedibili.

Inoltre, le autorità locali stanno considerando l’implementazione di regolamenti più rigidi per garantire la sicurezza dei turisti che partecipano a queste attività. L’obiettivo è prevenire ulteriori incidenti simili e assicurare che le operazioni di soccorso possano intervenire tempestivamente ed efficacemente.

La comunità locale è profondamente scossa dall’accaduto. Molti residenti hanno espresso il loro cordoglio per la famiglia colpita dalla tragedia. “È un evento devastante”, ha detto un residente. “Il nostro pensiero va alla famiglia e speriamo che la figlia possa riprendersi completamente”.

Nel frattempo, continuano le indagini per chiarire ogni aspetto dell’incidente. Le autorità stanno esaminando se ci siano state eventuali negligenze o mancanze nelle misure di sicurezza che avrebbero potuto contribuire all’accaduto. È fondamentale comprendere cosa sia andato storto per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.

Le testimonianze raccolte dai carabinieri saranno cruciali per fornire una chiara ricostruzione degli eventi. Gli amici della famiglia, che erano in vacanza con loro, potrebbero fornire dettagli importanti su ciò che è accaduto prima del decollo e durante il volo.