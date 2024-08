Dramma in Sicilia un ragazzo di 17 anni muore annegato dopo essersi tuffato per salvare un amico

La tragedia si è verificata oggi a Scoglitti, frazione di Vittoria. L’amico in difficoltà in mare è riuscito a salvarsi, ma il ragazzo che si era tuffato per aiutarlo è morto. Ci sono state altre vittime oggi in Toscana e nel Lazio.





Oggi pomeriggio, domenica 4 agosto, in Sicilia, un ragazzo di diciassette anni è annegato nel mare di Scoglitti, frazione di Vittoria.

Secondo le prime ricostruzioni fornite da testimoni, il giovane è morto nel tentativo di salvare un amico in difficoltà a causa delle forti correnti. L’amico era in pericolo tra le onde e lui si è tuffato per cercare di aiutarlo.

Mentre l’amico è riuscito a tornare a riva sano e salvo, il diciassettenne, nato e residente a Vittoria, è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno cercato, purtroppo senza successo, di salvarlo.

Oggi si registrano altre vittime in Toscana e nel Lazio: sulla spiaggia di Pratoranieri a Follonica (Grosseto), un uomo di 85 anni di Monteriggioni (Siena) è morto dopo essersi sentito male mentre faceva il bagno. I tentativi di rianimarlo sono stati inutili. L’85enne si trovava nelle acque di fronte alla spiaggia libera e si è sentito male. Sul posto sono intervenuti l’automedica, la Croce rossa di Follonica e la Guardia costiera.

Infine, un 72enne è morto oggi pomeriggio sulla spiaggia libera del lungomare di Latina. L’uomo, originario del Piemonte e in vacanza, è stato trovato da altri bagnanti mentre galleggiava in mare, già privo di vita. Anche in questo caso, sono intervenuti la polizia e la guardia costiera.