Dramma per Carlos Salcedo, la sorella Paola di 29 anni uccisa: era una personalità televisiva

Paola Salcedo, sorella del calciatore messicano Carlos Salcedo, è stata assassinata all’uscita da un circo in quello che sembra essere un tentativo di rapina finito male.Una tragedia ha colpito il calciatore messicano Carlos Salcedo, ex giocatore della Fiorentina e baluardo della nazionale messicana. Sua sorella Paola, molto conosciuta in patria come modella e presentatrice televisiva, è stata assassinata all’uscita da un circo, in quello che sembra essere un tentativo di rapina finito male.

notizia è stata confermata dalla Procura Generale dello Stato del Messico (FGJEM), rappresentando uno shock per il mondo dello sport e dello spettacolo. Secondo le testimonianze raccolte, Paola è uscita dal circo Bardum per rispondere a una telefonata, quando è stata aggredita da un altro furgone, i cui occupanti sono poi fuggiti. Le ferite si sono rivelate fatali per la donna, che è arrivata viva in ospedale ma è spirata poco dopo.

Il profilo di Paola Salcedo e il dolore del fratello Carlos Laè stata confermata dalla, rappresentando unoper il mondo delloe dello. Secondo leraccolte,è uscita dalper rispondere a una, quando è statada un altro, i cuisono poi. Lesi sono rivelateper la, che è arrivata viva inma èpoco dopo. Paola Salcedo, 29 anni, presentava il programma “Líderes del Baño” ed era molto popolare anche sui social. Lascia un figlio nato dalla sua relazione con il portiere uruguaiano Nicolás Vikonis. Suo fratello Carlos è un’istituzione della nazionale messicana, con cui ha collezionato circa 50 presenze. Attualmente al Cruz Azul, ha un passato anche in Europa, avendo vestito la maglia della Fiorentina nel 2016-2017. La ricerca dei responsabili e il dolore della famiglia Le autorità stanno cercando di capire cosa sia esattamente accaduto, e la pista più concreta è quella di un tentativo di rapina finito male. Questo tragico evento ha sconvolto la famiglia Salcedo, già provata dalla perdita di una donna amata e stimata nel suo Paese. Carlos, in particolare, dovrà affrontare il dolore di aver perso la sorella in circostanze così violente e assurde.La comunità calcistica e dello spettacolo messicano si è stretta attorno a Carlos Salcedo e alla sua famiglia, esprimendo cordoglio e vicinanza in questo momento di profonda sofferenza.

La scomparsa di Paola lascia un vuoto incolmabile, non solo per i suoi cari, ma anche per i suoi fan e per tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzare il suo talento e la sua professionalità.Questa tragedia pone l’accento sulla violenza e l’insicurezza che purtroppo affliggono molte città del Messico, dove episodi di questo tipo sono purtroppo sempre più frequenti. La speranza è che le autorità possano fare luce su quanto accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili, affinché Paola possa trovare giustizia e la sua famiglia possa iniziare a elaborare il lutto.