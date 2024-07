Drammatico incidente durante la vacanza sul Mar Rosso: Davide Baggio muore, grave la moglie

La vacanza sul Mar Rosso si è trasformata in tragedia per Davide Baggio, 56 anni, residente a Cittadella (Padova). Sabato scorso, nella località balneare di Hurghada, in Egitto, Baggio ha perso la vita in un grave incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine egiziane, riportata da PadovaOggi, Baggio si trovava in auto con la moglie, Chiara Tombolato, quando il veicolo è uscito di strada. L’uomo è morto sul colpo, mentre la moglie è stata stabilizzata e trasportata in ospedale in gravi condizioni.





Davide Baggio era una figura molto nota nel mondo dell’associazionismo sportivo, essendo stato presidente del Panathlon di Cittadella e membro del direttivo dell’associazione Maratoneti Cittadellesi. Era appassionato di corsa e continuava a prepararsi per partecipare a maratone e mezze maratone.

La comunità di Cittadella è profondamente colpita dalla sua scomparsa. La notizia della sua morte ha lasciato senza parole tutti coloro che lo conoscevano e apprezzavano le sue qualità umane e professionali. Il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, ha ricordato Baggio con affetto: “Non appena mi hanno informato della tragedia, sono rimasto senza parole. Davide era un amico, un collante nel mondo dello sport cittadellese e non solo. Sapeva trasmettere entusiasmo e non si tirava mai indietro quando era il momento di organizzare qualcosa per la sua adorata Cittadella. A nome dell’amministrazione comunale e della comunità di Cittadella, rivolgo le più sentite condoglianze ai suoi cari”.