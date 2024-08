Due giovani tunisini morti in un incidente stradale con un’auto nel Ragusano

Un tragico incidente stradale si è verificato nella sera di ieri, intorno alle 22:30, lungo la strada che collega Vittoria a Scoglitti, nel Ragusano. A seguito di un violento impatto con un’automobile, due giovani tunisini in sella a un monopattino hanno riportato gravi ferite. Nonostante il pronto intervento delle emergenze e il trasporto d’urgenza agli ospedali di Vittoria e Ragusa, purtroppo entrambi i ragazzi sono deceduti poco dopo a causa delle lesioni riportate.





Indagini in Corso

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia municipale di Vittoria. Stando alle prime informazioni, i due giovani viaggiavano nella stessa direzione dell’automobile, ma le cause di tale impatto devastante rimangono, al momento, sconosciute. Gli organi competenti stanno effettuando un’attenta analisi per chiarire la dinamica dell’incidente e per comprendere come si sia potuto verificare un evento così tragico.

Un Altro Incidente Mortale

Pochi giorni fa, un altro drammatico episodio ha colpito la comunità. Marco Bartoli, un 46enne romagnolo, ha perso la vita in un incidente a Faenza. Bartoli si trovava su un monopattino elettrico e, per motivi ancora sotto indagine, ha perso il controllo finendo a terra. La sua condizione è apparsa subito grave; trovato incosciente vicino a piazza Lanzoni, è deceduto alcuni giorni dopo in ospedale, lasciando una compagna e due figli.

L’Aumento degli Incidente con Monopattini

Negli ultimi anni, con la diffusione del noleggio di monopattini elettrici, la percentuale di incidenti, alcuni dei quali anche mortali, è aumentata drasticamente. Secondo il Report Aci-Istat “Incidenti stradali in Italia, aggiornamento dati provinciali”, nel 2022 si è registrato un incremento significativo delle vittime dei monopattini (+77,8%) e delle bici elettriche (+53,8%). In controtendenza, si segnala invece un lieve calo (-6,8%) nelle vittime tra i ciclisti.

Nel solo anno 2022, sono stati registrati 485 pedoni deceduti (+3% rispetto all’anno precedente), 205 ciclisti (-6,8%), tra cui 20 su bici elettrica (+53,8%), e 16 conducenti di monopattini (+77,8%). Le province di Milano (4 morti), Roma (3) e Torino (2) si configurano tra le più colpite, totalizzando il 56% dei decessi a livello nazionale. Nella provincia di Roma, si segnala il più alto numero di pedoni deceduti (56), seguita da Milano (24), Napoli (23) e Torino (18). Inoltre, la provincia di Padova ha registrato il numero più elevato di ciclisti deceduti (10), seguita da Udine (9) e da Milano, Venezia e Ravenna (8).

Questa situazione allarmante richiede un urgente intervento da parte delle autorità locali e nazionali per sensibilizzare gli utenti e aumentare la sicurezza nelle strade, soprattutto per coloro che utilizzano monopattini e mezzi di micro-mobilità.