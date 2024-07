Durante il giuramento, la figlia del marò Massimiliano chiede alla collega di sposarla: Giulia Latorre

Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano, ha organizzato una romantica sorpresa per la sua fidanzata Rosy Grano durante il giuramento della 30enne a Sulmona. Entrambe originarie di Taranto e nelle forze dell’ordine – Latorre nella polizia penitenziaria e Grano nella polizia di Stato – hanno deciso di suggellare il loro amore con una proposta di matrimonio.





L’occasione per la proposta è stata il giuramento di Giulia, una giornata importante ma allo stesso tempo triste per l’assenza della madre, scomparsa da pochi mesi a causa di un cancro. Giulia ha voluto rendere speciale questo momento, aggiungendo una “ciliegina sulla torta” con una proposta di matrimonio intima ma condivisa, per dare gioia a una giornata carica di emozioni contrastanti.

La sorpresa organizzata con l’aiuto dei colleghi

Per rendere ancora più romantica la proposta, Giulia ha organizzato una sorpresa speciale con l’aiuto dei suoi colleghi. Durante il picchetto, i militari si sono disposti in due file, tenendo in mano dei fiori al posto delle spade. Giulia ha camminato nel mezzo, in direzione di Rosy, raccogliendo i fiori e formando un mazzo. Poi si è inginocchiata davanti alla sua amata e le ha chiesto di sposarla.

La risposta di Rosy e la gioia condivisa sui social

Rosy Grano ha risposto con un entusiasta “Sì” alla proposta di Giulia, suggellando così il loro amore con un impegno a lungo termine. Giulia ha condiviso la notizia su TikTok, postando il video della romantica sorpresa e annunciando con gioia la risposta positiva della sua fidanzata.

Un esempio di amore e sostegno reciproco

La storia di Giulia e Rosy è un esempio di come l’amore possa fiorire anche in mezzo alle difficoltà. Nonostante il dolore per la perdita della madre di Giulia, le due donne hanno trovato la forza di celebrare il loro amore e di guardare con speranza al futuro. La loro unione è un simbolo di sostegno reciproco e di condivisione di gioie e dolori, valori fondamentali per ogni coppia che decide di intraprendere il cammino del matrimonio.

La proposta di matrimonio di Giulia a Rosy durante il giuramento è un momento indimenticabile per entrambe e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di assistere a questa romantica sorpresa. L’amore e la dedizione che Giulia ha dimostrato nell’organizzare questo momento speciale sono un esempio di come l’amore possa rendere più leggeri anche i momenti più difficili. Auguriamo a Giulia e Rosy una vita piena di felicità e di amore, consapevoli che insieme potranno affrontare qualsiasi sfida e celebrare ogni gioia.