Dybala rimane alla Roma, rifiutata la proposta dell’Al-Qadsiah. Il post su Instagram: «Ci vediamo domenica»

Svolta sorprendente nel caso Dybala: l’attaccante argentino rimarrà alla Roma e non si trasferirà all’Al-Qadsiah. Il suo messaggio su Instagram conferma la decisione.





Una clamorosa novità segna la vicenda di Paulo Dybala, che ha deciso di restare alla Roma anziché accettare l’offerta dell’Al-Qadsiah. La Joya ha condiviso la sua scelta direttamente su Instagram, esprimendo: «Grazie Roma. Ci vediamo domenica». Un messaggio inequivocabile che apre le porte a una sua continuazione in giallo-rosso.

La trattativa fra la Roma e l’Al-Qadsiah sembrava ormai avviata verso un esito positivo, con il club arabo che ha a lungo cercato di ottenere Dybala. Nelle ultime settimane, si erano fatti passi significativi verso un accordo, soprattutto dopo l’expiry della clausola rescissoria dell’attaccante. L’Al-Qadsiah aveva offerto un contratto estremamente vantaggioso per Dybala, pari a circa 75 milioni in tre anni.

Dybala ha riflettuto su molte questioni, dalla moglie Oriana alla qualità della squadra dell’Al-Qadsiah, le quali lo hanno portato a prendere tempo. Il calciatore argentino, desideroso di rimanere protagonista nel calcio europeo, aveva fatto capire al club giallorosso di volere valutare attentamente la situazione.

Tuttavia, le ultimissime notizie hanno visto un cambio di rotta. Nonostante sembrasse tutto pronto per il suo trasferimento, la mancanza di un accordo definitivo sul costo del cartellino ha bloccato la trattativa. I giallorossi, infatti, hanno rifiutato i 3 milioni offerti dagli arabi, convincendo Dybala a restare e a prepararsi per la partita di domenica contro l’Empoli. Questo incontro sarà una buona occasione per vederlo in campo, anche accanto al suo amico Soulè, che ha espresso entusiasmo per la decisione dell’attaccante, così come Paredes sui social.

Il centrocampista argentino ha voluto chiarire: «Per chi non ha capito, la Joya rimane con noi». Questo finale inaspettato ha senza dubbio fatto esplodere di gioia i tifosi romanisti, che potranno continuare a supportare uno dei loro giocatori simbolo. Dybala ha dimostrato di voler restare concentrato sui colori della Roma, portando così grande entusiasmo nell’ambiente capitolino in vista delle prossime sfide in campionato. La sua presenza è un segnale forte della determinazione del club di mantenere i propri talenti e compiere un passo importante nella stagione in corso.