È con grande tristezza che condividiamo la notizia della perdita di Massimo Cotto, un amato giornalista e conduttore radiofonico, che ci ha lasciato a causa di una malattia improvvisa. Aveva solo 62 anni

Il mondo della musica piange la scomparsa di Massimo Cotto, noto giornalista, scrittore, conduttore e, per un breve periodo, assessore della sua città natale, Asti. Cotto è deceduto all’età di 62 anni a causa di una breve malattia, come riportato in un toccante post su Instagram da sua moglie: “Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai. Te lo prometto”. Tuttavia, l’annuncio che non lascia spazio a dubbi arriva da un commovente post di Virgin Radio, l’emittente per la quale lavorava da molti anni e che solo una settimana fa aveva smentito le voci sulla sua morte. Oggi, purtroppo, la notizia si è rivelata tragicamente vera. Secondo le informazioni disponibili, Cotto avrebbe avuto un infarto tre settimane fa e sarebbe entrato in coma. Da quel momento, non si è più ripreso, fino al drammatico epilogo della scorsa notte.