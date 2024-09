“E la realtà è emersa”. Maria Rosaria Boccia e Maria De Filippi, la prova evidente che Sangiuliano si sia fatto ingannare da una bugiarda seriale

Maria Rosaria Boccia è stata al centro dell’attenzione mediatica a causa del suo rapporto con l’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Ma ora si è concentrata l’attenzione sul presunto legame con Maria De Filippi, con voci e foto che sembravano avvicinarla al programma Amici.





Secondo il sito Dagospia, sono emerse informazioni su ciò che è accaduto in passato a Mediaset e il motivo per cui la 41enne è stata avvistata dietro le quinte del programma di Canale 5. Finalmente si è scoperto tutto su Maria Rosaria Boccia e Maria De Filippi.

Il sito Dagospia ha ricordato che nel 2017 la donna al centro dello scandalo con Gennaro Sangiuliano era stata vista nei camerini di Amici, sorridendo. Tuttavia, fonti Mediaset hanno smentito una collaborazione professionale tra Maria Rosaria Boccia e Maria De Filippi. La prima era lì in virtù del suo lavoro di venditrice di abiti per cerimonie, vestendo personaggi famosi ospiti del programma.

Boccia aveva condiviso un’immagine con la cartellina “Costumi” da Amici, ma non lavorava direttamente con Maria De Filippi. Vestì solo una musicista dell’orchestra di Renato Zero, ospite del talent show in quella serata.