È morta Nadia Ferrari, mamma di Marco Mengoni

La comunità di Ronciglione piange la perdita di Nadia Ferrari, una donna conosciuta e amata, che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti. “Una notizia che ci lascia increduli e attoniti”, commentano i residenti. “Il tuo sorriso luminoso rimarrà sempre con noi, così come la tua dolcezza e il calore che sapevi trasmettere. Ci mancherai tantissimo.”





Quando nel 2023 il figlio Marco Mengoni ha trionfato al Festival di Sanremo, ha dedicato la sua vittoria alla madre, affermando: “Dedico questo festival alla donna che mi ha dato la vita. Sono grato alla vita per avermi permesso di affrontare esperienze forti che ci forgiando e ci fanno crescere. Parlo di momenti di vita personali, molto delicati.”

Nadia Ferrari stava combattendo contro una grave malattia da tempo. Oltre a Marco, lascia il marito Maurizio, con cui ha condiviso un profondo legame. Entrambi i familiari, colpiti da questo dolore, conserveranno nel cuore il ricordo di una madre e moglie straordinaria, il cui amore continuerà a ispirarli ogni giorno.

La sua scomparsa segna una grande perdita non solo per la famiglia, ma anche per l’intera comunità di Ronciglione, che si unirà nel ricordo dell’eredità di affetto e gentilezza che Nadia ha lasciato dietro di sé. La famiglia ha espresso il desiderio di commemorare la vita di Nadia con una cerimonia che rifletta la sua passione per la vita e il suo impegno verso gli altri. In questo momento di raccoglimento, amici e sostenitori si uniscono per celebrare la straordinaria vita di una donna che ha toccato i cuori di tanti.