È morto Carmine, fratello di Pino Daniele. “I got the blues” era ispirata a lui

Salvatore Daniele, fratello di Pino Daniele, è morto nel 2021 a 56 anni a Napoli. Un inedito di Pino è stato presentato allo stadio Maradona.





Salvatore Daniele, fratello del celebre cantautore Pino Daniele, è venuto a mancare nel 2021 all’età di 56 anni. La sua scomparsa è avvenuta nella sua casa di Napoli, situata in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, un luogo significativo per la famiglia del noto “Mascalzone latino”, dove tutti i fratelli sono cresciuti. Pino Daniele, figura iconica della musica italiana, aveva cinque fratelli: Carmine e Salvatore, entrambi scomparsi, Nello, l’unico che ha seguito le orme musicali del fratello, e le sorelle Patrizia e Rosaria.

In un recente evento che ha toccato profondamente il cuore dei napoletani, il nome di Pino Daniele è tornato a riecheggiare con forza. Domenica 24 novembre, allo stadio “Maradona” di Fuorigrotta, è stato presentato un brano inedito dell’artista, scomparso quasi dieci anni fa. Questo pezzo, intitolato “Again”, è stato reso pubblico poco prima dell’inizio di una partita di calcio, suscitando emozione tra i presenti e riportando alla memoria il talento indimenticabile di Pino Daniele. Il decennale della sua morte sarà commemorato nel gennaio 2025.

La famiglia Daniele ha sempre avuto un legame profondo con la città di Napoli. La loro storia è intrecciata con quella della città stessa, un legame che si riflette nella musica di Pino, che ha saputo catturare l’essenza di Napoli nei suoi brani. Salvatore Daniele, pur non avendo seguito la carriera musicale come il fratello Nello, ha sempre vissuto immerso in quell’atmosfera creativa e vibrante che caratterizzava la loro casa.

In un’intervista rilasciata qualche anno fa, Nello Daniele aveva parlato del suo rapporto con i fratelli e del loro amore per la musica: “La musica era una presenza costante nella nostra casa. Anche se non tutti noi abbiamo scelto di farne una carriera, era qualcosa che ci univa profondamente”. Queste parole risuonano ancora oggi, sottolineando quanto la musica sia stata un elemento centrale nella vita della famiglia Daniele.

L’inedito “Again” è stato accolto con entusiasmo dai fan e dagli appassionati della musica di Pino Daniele. La sua voce, inconfondibile e piena di passione, ha nuovamente toccato le corde emotive di chi lo ascoltava, dimostrando ancora una volta l’intramontabile talento dell’artista. La scelta di presentare il brano allo stadio “Maradona” non è stata casuale: questo luogo rappresenta un punto di riferimento per la città e per i suoi abitanti, un simbolo di orgoglio e appartenenza.

La morte di Salvatore Daniele ha lasciato un vuoto nella famiglia e tra coloro che lo conoscevano. Tuttavia, la sua memoria vive attraverso i ricordi condivisi dai suoi cari e dalla comunità napoletana. La sua scomparsa è stata un momento doloroso, ma anche un’occasione per riflettere sull’eredità lasciata dalla famiglia Daniele nel panorama culturale italiano.