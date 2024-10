“E’ stata ritrovata”. Inatteso sviluppo a Chi l’ha visto, poi la rivelazione: “Il motivo della mia partenza”

Chi l’ha visto? Un altro caso avvincente si è svolto nell’ultima puntata del noto programma di Rai3, condotto da Federica Sciarelli, che ha da sempre raccolto segnalazioni su persone scomparse. Nella serata di mercoledì 23 ottobre, la trasmissione ha svelato un clamoroso colpo di scena riguardante la scomparsa della 16enne Anastasia Ronchi.





Dal 3 settembre, la giovane di Viareggio era sparita nel nulla, ma durante l’ultimo episodio di Chi l’ha Visto, due telespettatori hanno contattato il programma per segnalare di aver visto Anastasia a Parigi. Le informazioni indicavano che la ragazza si trovasse nella capitale francese in compagnia di Paul, un uomo di 42 anni, attualmente senza fissa dimora e con un passato di tossicodipendenza. I due sono stati notati mentre chiedevano l’elemosina di fronte a un supermercato

Anastasia Ronchi: un incontro illuminante a Parigi

Gli investigatori di Chi l’ha Visto hanno rapidamente inviato una troupe a Parigi. Raffaella Griggi, uno degli inviati, ha riconosciuto Anastasia e Paul mentre passeggiavano insieme. L’adolescente ha raccontato la sua versione dei fatti, affermando: “Non mi ha preso lui, sono andata via io“. Paul ha spiegato le ragioni della fuga della ragazza, affermando: “Lei ha lasciato casa perché non può pagare le colpe dei genitori. Posso dimostrare che ho smesso di usare cocaina e sono in cura qui a Parigi; speriamo di sposarci quando lei compirà 18 anni”.

Il 42enne ha aggiunto ulteriori dettagli, sottolineando che Anastasia ha bisogno di libertà per costruire il proprio futuro, e ha invitato i genitori a riflettere sulle proprie responsabilità: “Dovrebbero farsi un esame di coscienza; continuando a sbagliare, hanno portato lei a un punto critico. Io non sono un criminale e se fosse in pericolo, mi metterei in mezzo. A volte dovrebbero interrogarsi sul perché una ragazza si affezioni a un uomo più grande”. Non ha esitato a esprimere critiche verso il padre di Anastasia, descrivendolo come razzista nei confronti di lui e della sua condizione.

Ma non si tratta solo di una storia a lieto fine; questo episodio solleva interrogativi sulla comunicazione tra le autorità. Infatti, la polizia francese non è riuscita a intervenire tempestivamente perché, pare, non avevano ricevuto l’allerta di scomparsa dalla polizia italiana. La troupe di Chi l’ha visto ha svolto un ruolo cruciale, trascorrendo sei ore a spiegare la situazione alle forze dell’ordine per sbloccare la situazione. Dopo un’ispezione notturna in un centro per minori, Anastasia è stata rilasciata, decisa a rimanere a Parigi per inseguire il sogno di studiare e aprire un atelier.