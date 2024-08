È venuta a mancare all’ospedale Patty Carducci, la giovane di 21 anni che era stata gravemente ferita in un incidente a Giugliano

Un dolore profondo e inaccettabile ha colpito la comunità di Giugliano in Campania con la tragica notizia della morte di Patrizia Carducci, giovane di soli 21 anni, vittima di un incidente stradale.





Morta in ospedale Patty Carducci, la 21enne gravemente ferita in un incidente a Giugliano

Siamo in lutto per Patrizia Carducci, conosciuta da tutti come la piccola Patty. La giovane, originaria del Napoletano, non ce l’ha fatta ed è deceduta nella mattinata di ieri, 11 agosto, dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Giugliano in Campania. Patty è stata ricoverata d’urgenza nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove le sue condizioni erano fin da subito disperate. Purtroppo, dopo un’intensa lotta per la vita, i medici non sono riusciti a salvarla. Il suo corpo è stato trasferito all’istituto di medicina legale del II Policlinico di Napoli, dove verrà effettuata l’autopsia nei prossimi giorni per chiarire ulteriormente le circostanze del tragico evento.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Le autorità competenti, in particolare la Polizia Locale di Giugliano, sono attualmente impegnate nelle indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le responsabilità. Secondo quanto riportato dagli agenti, la giovane stava percorrendo via Madonna del Pantano, una strada che collega le frazioni di Varcaturo e Licola, quando, per ragioni ancora da chiarire, il suo scooter è andato a collidere contro un’automobile, alla cui guida si trovava un giovane di 31 anni originario di Giugliano. Anche il conducente del veicolo ha riportato ferite, ma le sue condizioni sono considerate stabili; è stato portato in ospedale in codice giallo senza gravi preoccupazioni per la sua salute.

I soccorsi e l’aggravarsi della situazione

Stando ai resoconti dei testimoni, il violento impatto ha avuto conseguenze devastanti per Patty, che è apparsa subito in condizioni gravissime. I sanitari del 118 hanno prontamente intervenuto, trasportandola in ambulanza a sirene spiegate all’ospedale Schiana di Pozzuoli. Qui, dopo un primo intervento di stabilizzazione, la ragazza è stata ricoverata in Terapia Intensiva con prognosi riservata. Purtroppo, questa mattina è arrivata la notizia agghiacciante del suo decesso, un epilogo che ha lasciato la famiglia e l’intera comunità sconvolti.

Reazioni e preoccupazioni della comunità

Con la morte di Patty Carducci, la situazione per il 31enne coinvolto si complica ulteriormente; l’uomo è ora indagato per omicidio stradale. Il triste evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona e sulla necessità di interventi per prevenire simili tragedie. Molti amici e conoscenti della giovane si sono espressi su social media, condividendo messaggi di cordoglio e ricordando la vitalità e la gioia di vivere di Patrizia, accentuando così il senso di perdita che ha colpito tutti. La comunità di Giugliano si stringe attorno alla famiglia di Patty, condividendo il dolore e richiamando l’attenzione su un problema che continua a mettere a rischio la vita di giovani e meno giovani.