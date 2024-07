È venuto a mancare il padre di Giorgia Soleri: “Mi conforta sapere che gli avevo espresso il mio affetto”

Lutto per Giorgia Soleri che ha annunciato tramite Instagram la scomparsa del padre. Questa mattina presto è venuto a mancare mio papà. Al suo fianco c’era mia zia, la persona che gli è stata più vicina anche in vita, ha scritto in una storia su Instagram l’attivista e influencer. Ci eravamo visti due giorni fa e quando, salutandolo, gli ho detto ‘dai, ci vediamo la settimana prossima’, lui ha risposto consapevole: ‘Eh, speriamo’.





Già prevedeva di non arrivarci. Mi conforta sapere che le ultime parole che gli ho detto, stringendogli la mano, sono state ‘ti voglio bene’. Un ‘ti voglio bene’ che non pronunciavamo da anni e che racchiudeva tutte le difficoltà del nostro rapporto, forse finalmente risolte. La risposta di papà? Anche io Gio, grazie di essere venuta.

Il rapporto complicato con il padre

Era stata la stessa Soleri, circa un anno fa, a raccontare di aver vissuto un rapporto complesso con il padre. Dopo che l’uomo si era sottoposto a un intervento chirurgico d’emergenza, Soleri aveva aperto ai suoi follower una finestra sulla sua vita privata e sul legame con il genitore: Ho passato gli ultimi dieci anni della mia vita a temere che mio papà potesse morire prima di riuscire a chiarire il nostro rapporto, l’unico argomento che nei dodici anni di psicoterapia non avevo mai affrontato: il grande trauma della mia vita.

Per questo motivo mi vedete meno presente in questi giorni, perché sto cercando di continuare a vivere la mia vita, pur recandomi ogni giorno in ospedale da mio padre. Cerco di non lasciarmi andare, di non pensare al peggio e vedere come si evolve la situazione. Non mi sento di dirvi o di dirmi di andare da chi amate e risolvere i vostri traumi. Se fosse così semplice, lo avremmo già fatto. Non esistono modi giusti o sbagliati di gestire queste situazioni. Io non voglio avere rimpianti. Ora la cosa giusta per me è stargli al fianco e supportarlo come posso, anche solo con la mia presenza, che spero possa sentire in qualche modo.

La passione per la musica e il ricordo di Soleri: Una vita mai silenziosa

Dopo la scomparsa dell’uomo, l’attivista ha condiviso su Instagram un passaggio della canzone Streets Of Love dei The Rolling Stones, che ha definito la colonna sonora della sua vita difficile, caotica, a tratti spericolata, ma mai silenziosa. La sua passione per la musica era qualcosa di indescrivibile a parole ed è la più grande eredità che mi ha lasciato, ha ricordato infine, commossa da tale rimembranza.