È venuto al mondo Thiago, il figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri

È arrivato Thiago, il primo figlio di Fabrizio Corona e della modella Sara Barbieri. La notizia è stata resa pubblica poche ore dopo il parto, quando lo stesso Corona ha condiviso un momento intimo sui suoi canali social. Nella storia pubblicata su Instagram, l’ex re dei paparazzi si mostra mentre bacia con dolcezza il neonato, un gesto che ha subito attirato l’attenzione dei fan e dei media.





Per Corona, questa è la seconda esperienza da genitore. L’imprenditore è già padre di Carlos Maria, nato dalla relazione con la modella croata Nina Moric, con cui ha avuto un matrimonio turbolento e successivamente concluso. La nascita di Thiago rappresenta per lui un nuovo capitolo, vissuto accanto alla giovane compagna Sara Barbieri, con cui ha una relazione stabile da tempo.

La gravidanza di Sara Barbieri era stata annunciata ufficialmente nel maggio 2024 da Fabrizio Corona durante un’intervista al settimanale Chi. In quell’occasione, l’ex fotografo dei vip aveva espresso la sua gioia per l’arrivo del secondo figlio, sottolineando come questo evento fosse per lui una nuova opportunità di costruire una famiglia solida. “Sono felice di diventare padre per la seconda volta, stavolta a 50 anni. È un’emozione diversa, più matura”, aveva dichiarato.

L’annuncio della dolce attesa era stato accompagnato da una serie di scatti fotografici che ritraevano Sara Barbieri con il pancione, immagini che avevano riscosso grande successo sui social. La coppia aveva scelto di vivere questa fase della loro vita in modo discreto, evitando eccessive esposizioni mediatiche, ma senza rinunciare a condividere con i propri follower alcuni momenti significativi.

L’arrivo di Thiago è stato documentato anche poco prima del parto. Una fotografia scattata all’ingresso della sala parto mostrava Sara Barbieri, visibilmente emozionata, mentre si preparava a dare alla luce il bambino. Questo scatto, condiviso sui social da amici vicini alla coppia, aveva suscitato grande curiosità e attesa tra i fan.

Per Sara Barbieri, giovane modella emergente nel panorama italiano, la maternità rappresenta una svolta importante nella sua vita personale e professionale. Nonostante la giovane età, ha dimostrato grande maturità nell’affrontare questa nuova avventura al fianco di Corona, noto per il suo carattere forte e spesso controverso. La coppia sembra aver trovato un equilibrio stabile, costruito su una relazione solida e sulla volontà comune di creare una famiglia unita.

Il nome Thiago è stato scelto dalla coppia per il suo significato profondo e simbolico. Sebbene non siano stati forniti dettagli precisi sulla scelta del nome, è evidente che rappresenti un legame speciale tra i genitori e il loro nuovo arrivato. Questo nome, di origine portoghese e spagnola, significa “Dio protegge” o “colui che viene da Dio”, un messaggio di speranza e protezione per il piccolo.

Nel corso degli anni, Fabrizio Corona ha spesso fatto parlare di sé per vicende legate alla sua vita privata e professionale. Tuttavia, in questa occasione sembra volersi concentrare esclusivamente sulla gioia della paternità. L’imprenditore ha infatti dichiarato più volte di voler mettere da parte le polemiche e i riflettori per dedicarsi completamente alla sua famiglia. “Questo bambino rappresenta per me una seconda possibilità, un nuovo inizio. Voglio essere presente e fare il meglio per lui”, aveva detto durante l’intervista a Chi.

Anche il rapporto con il primogenito Carlos Maria sembra aver trovato una nuova serenità negli ultimi anni. Dopo periodi difficili e momenti di distacco, padre e figlio hanno ricostruito un legame forte e sincero. L’arrivo di Thiago potrebbe ulteriormente rafforzare questa dinamica familiare, creando un ponte tra passato e presente.

La nascita di Thiago è stata accolta con entusiasmo non solo dalla famiglia ma anche dai tanti fan che seguono con interesse le vicende personali di Corona. Sui social, i messaggi di auguri e congratulazioni non sono mancati. Molti hanno sottolineato come questo evento rappresenti una nuova fase nella vita dell’ex fotografo dei vip, che negli ultimi anni ha cercato di rimettersi in carreggiata dopo un periodo turbolento.

Per il momento, la coppia non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni ufficiali sulla nascita del bambino o sui loro progetti futuri. Tuttavia, è probabile che entrambi scelgano di condividere altri momenti significativi della loro nuova vita a tre attraverso i social, mantenendo quel delicato equilibrio tra privacy e visibilità che hanno saputo gestire finora.