Ecco la selezione del team di Valentino Rossi per prendere il posto di Di Giannantonio

Andrea Iannone ritorna nel circuito della MotoGP, grazie all’ingaggio da parte del team VR46, una decisione che segna un importante capitolo nella sua carriera motociclistica. Questa notizia è stata comunicata ufficialmente dal team di Valentino Rossi, che ha confermato la sostituzione di Fabio Di Giannantonio per le ultime due gare della stagione 2024.





Iannone torna sulla Ducati con il team VR46

“Andrea Iannone sostituirà, in sella alla Ducati Desmosedici GP del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio al GP della Malesia che si corre questo fine settimana al Sepang International Circuit. Questa scelta è dovuta al successo della prima stagione di Iannone in WorldSBK e alla sua lunga collaborazione con Valentino Rossi e la squadra di Tavullia,” recita il comunicato ufficiale. Nonostante Iannone abbia una vittoria in MotoGP risalente al 2016 e undici podi nella classe regina, ha chiuso la stagione 2024 di WorldSBK con 231 punti, occupando così l’ottava posizione nella classifica finale.

La decisione di intervenire chirurgicamente sulla spalla sinistra di Di Giannantonio, affidato al professor Alessandro Castagna, ha spinto il team a puntare su Iannone per questi ultimi appuntamenti. Questa opportunità consente a Iannone di tornare a competere nel massimo campionato motociclistico mondiale, pur sapendo che nel 2025 continuerà con il team Go Eleven in Superbike.

Le prime dichiarazioni di Andrea Iannone

Il ritorno di Iannone nella MotoGP è accolto con grande entusiasmo. “Guidare la moto campione del mondo è un’emozione indescrivibile. La MotoGP rappresenta il massimo della tecnologia e delle prestazioni, e sono onorato che mi abbiano scelto per questo team. Questa sfida è sicuramente intensa e complessa, dato che non guido moto di questo della categoria da anni e non ho avuto la possibilità di effettuare test. Sono ansioso di lavorare con Ducati e VR46, non solo per l’alto livello della competizione, ma anche per i legami di amicizia che ho con il team,” ha commentato Iannone, esprimendo gratitudine a Valentino Rossi e al resto della squadra.

Il ritorno di Andrea Iannone in MotoGP al team VR46 è un evento significativo per il motociclismo, con il pilota italiano che dovrà affrontare la sfida di rientrare in un ambiente competitivo altamente esigente. Le prossime gare di Malesia e Valencia, in programma a novembre, rappresenteranno un banco di prova fondamentale per Iannone, desideroso di dimostrare il suo valore e riconquistare la fiducia dei fan.