Ecco tutti i cortometraggi dedicati a Paperino

Paperino, uno dei personaggi più amati e rappresentativi della storia della Disney, è stato protagonista di numerosi cortometraggi e film corali, condividendo spesso la scena con altre iconiche figure della celebre casa di produzione animata. Donald Duck, noto in Italia come Paolino Paperino, ha conquistato il pubblico grazie alle sue peculiari caratteristiche, come la sua irascibilità e la costante sfortuna. Tuttavia, queste qualità sono sempre state affiancate da un grande spirito di abnegazione e un buon cuore. Un altro elemento chiave del successo di Paperino è stato il doppiaggio di Clarence Nash, la storica prima voce del personaggio.





Tutti i cortometraggi in cui è presente Paperino

Con la pubblicazione dell’ultimo cortometraggio D.I.Y. Duck, creato per celebrare i 90 anni del personaggio, è interessante ripercorrere la lista completa dei cortometraggi in cui figura Paperino. Sebbene non tutti i corti si concentrino esclusivamente sulla figura di Paperino, il personaggio ha avuto un ruolo significativo in ben 163 cortometraggi animati. Ecco alcuni dei titoli più noti:

All Together

Arturo il baldo canguro

L’asso del ring

L’asso del velocipede

Le avventure di Paperino

La battaglia del granturco

Battaglia tra i giocattoli

La brigata del fuoco (film 1935)

I brividi della lettura

La buonanima di zio

Caccia al polo

Caccia alla volpe (film 1938)

Canto di Natale di Topolino

Capitan Paperino

Cip e Ciop all’abbordaggio

Il circo di Topolino

Il clown della giungla

La colazione di Paperino

Come riuscire ad avere un incidente sul lavoro

Commando Duck

Un condor per amico

Questi sono solo alcuni dei cortometraggi che vedono la partecipazione del personaggio di Paperino, a volte con un ruolo principale e altre in ruoli di supporto, contribuendo comunque alla storia e alla narrazione dell’epoca.

Dove vedere i cortometraggi di Paperino in streaming?

Non tutti i cortometraggi elencati sono disponibili in streaming. Molti dei lavori più antichi, prodotti quasi un secolo fa, potrebbero non essere presenti su alcuna piattaforma. Tuttavia, un buon numero di cortometraggi di Paperino può essere trovato su Disney Plus. Accedendo a questa piattaforma, i fan possono esplorare la sezione dedicata ai corti o quella riservata a Paperino, scoprendo così quali titoli sono disponibili da rivedere.

Navigando su Disney Plus, gli utenti potranno recuperare numerosi cortometraggi che hanno segnato la storia dell’animazione e la carriera di Paperino, un personaggio che ha saputo mantenere invariato il suo fascino e appeal nel corso dei decenni.

Grazie all’ampia disponibilità di contenuti su Disney Plus, i nostalgici e i nuovi fan possono godere delle storiche avventure di Paolino Paperino, riscoprendo così il motivo per cui questo personaggio ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema d’animazione.