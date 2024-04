Effetto Domino come finisce il film, trama e finale spiegazione

“Effetto Domino” è un film drammatico del 2019 diretto da Alessandro Rossetto, tratto dall’omonimo romanzo di Romolo Burgaro. Ambientato nella pittoresca cittadina termale di Abano Terme in provincia di Padova, il film esplora con intensità temi come l’avidità, la ricerca dell’immortalità, e le profonde ripercussioni delle scelte umane attraverso una narrazione coinvolgente e ricca di tensione.





La storia ruota attorno a Franco Rampazzo, interpretato magistralmente da Diego Ribon, un ambizioso impresario edile che, insieme al suo fidato geometra Gianni, interpretato da Mirko Artuso, si lancia in un progetto rivoluzionario: trasformare gli ex alberghi della zona in residenze di lusso per pensionati facoltosi. Il loro obiettivo è attrarre una clientela internazionale, trasformando la città in un hub esclusivo per anziani che desiderano trascorrere gli anni del ritiro in comfort e lusso, lontani dalle classiche strutture sanitarie. L’idea sembra promettente e si prospetta come un’opportunità per rilanciare economicamente tutta la comunità locale.

Tuttavia, il sogno inizia a sgretolarsi quando gli investitori locali ed asiatici iniziano a ritirarsi, e le banche decidono di tagliare il sostegno finanziario al progetto. Questo ritiro scatena un vero e proprio effetto domino che compromette non solo l’ambizione economica dell’impresa ma anche la stabilità personale e professionale dei protagonisti. Il film culmina con un drammatico sviluppo: il tradimento di Gianni nei confronti di Franco, che non solo segna la fine del loro accordo commerciale ma distrugge anche un’amicizia di lunga data.

L’opera cinematografica mette in luce le difficoltà e i dilemmi morali che emergono quando l’avidità e l’aspirazione a un guadagno facile si scontrano con la realtà di un progetto fallimentare. Il film si conclude lasciando lo spettatore a riflettere sulle conseguenze delle scelte di vita guidate da motivazioni economiche, mostrando come queste possano avere impatti devastanti su scala personale e collettiva.

Diego Ribon nel ruolo di Franco Rampazzo

nel ruolo di Franco Rampazzo Mirko Artuso nel ruolo di Gianni Colombo

nel ruolo di Gianni Colombo Lucia Mascino nel ruolo di Alessandra Guarnieri

nel ruolo di Alessandra Guarnieri Completano il cast Maria Roveran, Nicoletta Maragno, Roberta Da Soller, e Olivier Rabourdin, che insieme contribuiscono a rendere “Effetto Domino” un’opera complessa e multistrato.

Diego Ribon Diego Ribon è un attore italiano noto per la sua versatilità e la sua presenza carismatica sullo schermo. Ha lavorato in numerosi film e serie televisive italiane, spesso interpretando ruoli complessi che richiedono una profonda introspezione emotiva. La sua abilità nel trasmettere sfumature sottili di carattere lo rende un talento ricercato nel cinema italiano. Mirko Artuso Mirko Artuso è un attore e regista italiano con una lunga carriera nel teatro, nel cinema e in televisione. È noto per la sua capacità di immergersi completamente nei personaggi, portando autenticità e credibilità a ogni ruolo. Oltre alla recitazione, Artuso ha anche diretto alcuni progetti, mostrando un forte senso artistico e una visione creativa. Lucia Mascino Lucia Mascino è un’attrice italiana che ha guadagnato riconoscimento per le sue performance in film e serie TV. È apprezzata per la sua intensità emotiva e la sua capacità di interpretare personaggi complessi e stratificati. Lucia è anche nota per il suo lavoro teatrale, dove ha ricevuto elogi per la sua presenza scenica e la sua profondità interpretativa. Maria Roveran Maria Roveran è un’attrice emergente nel panorama cinematografico italiano, con una serie di ruoli significativi sia nel cinema che in televisione. Ha una presenza naturale e una sensibilità che le permettono di adattarsi a vari generi, dalla commedia al dramma, facendo di lei una delle giovani attrici più promettenti. Nicoletta Maragno Nicoletta Maragno è un’attrice italiana con una solida formazione teatrale. Ha esteso il suo talento anche al cinema e alla televisione, dove ha dimostrato grande versatilità. La sua capacità di interpretare una vasta gamma di personaggi la rende una figura rispettata e ammirata nel campo della recitazione. Roberta Da Soller Roberta Da Soller è un’attrice con un ricco background nel teatro, che ha trasferito con successo la sua arte nel cinema e nelle serie TV. È conosciuta per la sua capacità di portare profondità e autenticità ai ruoli che interpreta, rendendola una presenza preziosa in ogni produzione. Olivier Rabourdin Olivier Rabourdin è un attore francese il cui lavoro ha attraversato sia il cinema francese che quello internazionale. Conosciuto per la sua capacità di interpretare personaggi complessi e sfumati, Olivier ha lavorato in una varietà di contesti cinematografici, arricchendo ogni film con la sua esperienza e il suo stile unico. Questi attori portano una ricchezza di esperienza e talento a “Effetto Domino”, contribuendo a rendere il film un’opera memorabile e intensa.