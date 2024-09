Eleonora Brunacci, moglie di Mariano Di Vaio, attualmente ricoverata: “Pregate per lei”

La notizia del ricovero di Eleonora Brunacci, consorte dell’influencer Mariano Di Vaio, ha destato grande preoccupazione tra i fan e i follower. “Pregate per Ele”, ha scritto il famoso influencer sul suo profilo Instagram, pubblicando un’immagine scattata in ospedale. Nella prima storia, compare soltanto l’immagine delle mani di entrambi, intrecciate, a suggellare il loro legame. Poco dopo, Di Vaio ha confessato di cercare di distrarsi per non pensare troppo alla situazione. Un’altra foto, pubblicata qualche ora più tardi, ritrae i due abbracciati, con la didascalia: “Siamo esausti, ma stiamo bene”.





Voce e cause del ricovero di Eleonora Brunacci rimangono sconosciute. I motivi che hanno portato alla necessità di una degenza in ospedale non sono stati specificati. La notizia è diventata virale grazie alle immagini condivise dal marito sui social media, ma non hanno fornito alcuna spiegazione dettagliata riguardo alla necessità di cure ospedaliere. Dalla foto del bracciale che Eleonora indossa, sembra che sia stata ricoverata per chirurgia generale. È possibile che nei prossimi giorni emergano ulteriori dettagli sulla ragione del suo ricovero.

La storia d’amore tra Eleonora Brunacci e Mariano Di Vaio affonda le radici nel 2011, durante una festa organizzata da un amico comune. Di Vaio ha spesso raccontato che si è innamorato immediatamente di lei, mentre Eleonora ha impiegato nove mesi di intenso corteggiamento prima di concedere una possibilità al modello. La sua ritrosia era dovuta a una precedente relazione che si era conclusa male. Nel 2015, la coppia ha deciso di unirsi in matrimonio, e da allora sono nati quattro figli: Nathan Leone (2016), Leonardo Liam (2018), Filiberto Noah (2019) e Mia Annabelle (2022), l’unica femmina.

Di Vaio ha condiviso momenti della sua vita familiare anche sul suo profilo, mostrando la sua profonda dedizione alla famiglia. Attualmente, la comunità di fan e sostenitori si sta stringendo attorno a loro, inviando preghiere e supporto in un momento così critico. La solidarietà e l’affetto che circondano i due confermano quanto profondi siano i legami creati negli anni, mentre tutti si augurano una rapida guarigione per Eleonora.