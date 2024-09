Eleonora Daniele ricorda Luca Giurato: “Mi ha fatto capire cosa vuol dire lavorare in televisione”

Eleonora Daniele ricorda il suo maestro Luca Giurato, sottolineando il suo talento nel trattare temi anche delicati in modo sorprendentemente leggero. Domani, “Storie Italiane” a lui dedicata.





In un momento di profonda commozione, Eleonora Daniele ha appreso della scomparsa di Luca Giurato, una figura simbolo della televisione italiana, soprattutto durante gli storici anni di Unomattina.

Contattata telefonicamente, la conduttrice di Storie Italiane ha espresso il suo cordoglio, ricordando gli anni formativi della sua carriera come i più intensi e significativi. “Sono stati anni vissuti appassionatamente”, ha dichiarato. Giurato non era solo un collega, ma un vero e proprio mentore. La Daniele ha evidenziato come Luca possedesse una rara abilità: “Era capace di affrontare anche i temi più complessi con una leggerezza straordinaria, frutto della sua grande esperienza”.

Mi ha colpito la sua decisione di ritirarsi dalla scena pubblica, nonostante il mio desiderio di intervistarlo”, ha affermato Eleonora, visibilmente afflitta. “Ho sempre provato una profonda stima per lui”. La conduttrice ha ricordato con affetto il suo primo anno a Unomattina insieme a Franco Di Mare e successivamente al fianco di Luca: “Quella era una squadra speciale”.

Giurato, noto per la sua expertise politica e per lo stile unico di conduzione, ha sempre saputo utilizzare la televisione come un mezzo di comunicazione autentica, lontano da ogni conformismo. Era in grado di condurre interviste serie indossando a volte outfit informali, come “un maglione con calzini a righe”. Eleonora ha sottolineato: “Mi ha insegnato cosa significhi davvero essere un conduttore di televisione”.

La Daniele ha anche descritto la presenza di Giurato come un mix di professionalità e naturalità. “Ogni suo gesto sembrava spontaneo. Anche quando commetteva un lapsus, riusciva a mantenere un’élite di credibilità”, ha affermato, lodando la bellezza delle sue interviste. “Nonostante fossi molto giovane, lui condivideva con me gli spazi di lavoro in modo protettivo e stimolante”.

In chiusura, Eleonora ha annunciato che nella puntata di domani di Storie Italiane, il programma sarà dedicato a Giurato. “È fondamentale per me parlarne. Quando un amico ci lascia, il suo spirito continua a vivere con noi”, ha concluso la conduttrice, lasciando trapelare il suo desiderio di rendere omaggio a un grande della televisione.

Con sentimenti di gratitudine e rispetto, il mondo della comunicazione piange una perdita incommensurabile, ma continuerà a celebrare l’eredità di Luca Giurato.