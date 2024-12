Eleonora Giorgi: “La chemioterapia mi ha indebolita fino a dover ricorrere alla sedia a rotelle, è stato uno shock”

Nella puntata del 22 dicembre di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, l’attrice Eleonora Giorgi è intervenuta in collegamento da casa per raccontare come sta affrontando il periodo natalizio e le sfide legate alla sua malattia. Da oltre un anno, infatti, le è stato diagnosticato un tumore al pancreas, una condizione che l’ha spinta a riflettere profondamente sulla vita e sui legami familiari.





Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha chiesto all’attrice come si sentisse dopo un recente episodio che aveva messo a rischio la sua salute. Eleonora Giorgi ha spiegato che tutto era iniziato a causa di un mango: “Avevo mangiato un mango e la glicemia era schizzata a oltre 500, mettendomi in pericolo. Sono una cialtrona, ora la mia glicemia è giusta. Faccio sempre dei compromessi, smetto di mangiare fonti zuccherine“, ha raccontato con sincerità. Questo evento le ha ricordato quanto sia importante prestare attenzione alla dieta, soprattutto considerando la sua condizione di salute.

L’attrice ha poi condiviso con il pubblico i prossimi passi nel percorso di cura. Prima di Natale, infatti, è previsto un esame fondamentale: “Facciamo una tac prima di Natale, vogliamo vedere se questo mostro progredisce anche senza chemioterapia”. Nonostante la gravità della situazione, Eleonora Giorgi ha mostrato grande fiducia nella scienza e nelle nuove frontiere della medicina. “Mi sono ammalata un filo prima del dovuto, sta per esplodere una frontiera di nuovi farmaci che agiscono diversamente dalla chemio. Sono molto speranzosa, continuo a vivere giorno per giorno“, ha dichiarato con ottimismo.

Nel corso dell’intervista, l’attrice ha affrontato anche il tema delle emozioni legate alla sua malattia. Ha rivelato di non provare rabbia per ciò che le è accaduto: “Non sono mai riuscita a dirmi ‘perché proprio a me?’, ho una forma di fatalismo ma arrabbiata mai, non ha senso, anzi il mio amore per le persone è aumentato“. Questa prospettiva positiva l’ha aiutata a rafforzare i rapporti con i suoi cari, in particolare con i figli Paolo e Andrea. “Questa tragedia ha rinnovato i nostri rapporti, anche Paolo e Andrea si sono avvicinati e io, Eleonora, ho ancora tanto da dare e ricevere“, ha aggiunto.

Il percorso di cura non è stato privo di difficoltà. Le terapie hanno avuto un impatto significativo sulla sua quotidianità, modificando anche il suo rapporto con il cibo e con alcune abitudini. “Non sono mai truccata e sono stata indebolita dalla chemio al punto che ho dovuto prendere la sedia a rotelle per andare alla Galleria Borghese. Non ce la facevo un piedi, è stato shockante“, ha confessato con onestà.

Nonostante tutto, Eleonora Giorgi si dimostra determinata a vivere pienamente ogni giorno e a guardare al futuro con speranza. La sua forza interiore emerge anche dal modo in cui parla dei suoi figli e del sostegno che le hanno offerto in questo periodo difficile. In una precedente intervista aveva dichiarato: “La mia vita potrebbe finire da un momento all’altro. Senza i miei figli non mi sarei curata“. Questo legame profondo con la famiglia rappresenta per lei una fonte inesauribile di energia e motivazione.

La malattia ha portato l’attrice a riflettere su molti aspetti della vita e a riconsiderare le sue priorità. Ha trovato conforto nell’amore delle persone che la circondano e nella speranza che la ricerca scientifica possa presto offrire nuove soluzioni terapeutiche. Il suo atteggiamento nei confronti della malattia è un esempio di resilienza e di accettazione: non si lascia sopraffare dalla paura né dalla rabbia, ma cerca di affrontare ogni giorno con serenità e gratitudine.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Eleonora Giorgi ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di comunicare con sincerità e trasparenza, condividendo non solo le difficoltà ma anche le piccole vittorie quotidiane. La sua testimonianza è un messaggio di coraggio per chiunque stia affrontando situazioni simili.

Il Natale sarà per lei un’occasione speciale per trascorrere del tempo con i suoi cari e celebrare i legami familiari che sono diventati ancora più forti in questo periodo. Sebbene il futuro rimanga incerto, Eleonora Giorgi continua a guardare avanti con speranza e determinazione, consapevole dell’importanza di vivere ogni momento pienamente.

La sua storia è quella di una donna che affronta le avversità con dignità e forza d’animo, trovando conforto nell’affetto della famiglia e nella fiducia nella scienza. La diagnosi di tumore al pancreas rappresenta una sfida enorme, ma Eleonora Giorgi dimostra che è possibile affrontarla senza perdere la speranza né l’amore per la vita.