Eleonora Giorgi: “Metastasi ingrandite. Se non andrà bene, è stato l’anno più bello della mia vita”

Durante una sincera conversazione con Silvia Toffanin nel programma “Verissimo”, l’attrice Eleonora Giorgi ha aperto il suo cuore, condividendo la difficoltà del suo attuale percorso di salute. La situazione riguardante un tumore al pancreas si è aggravata, costringendola a un prolungato e complesso ciclo di terapie. Nonostante il quadro critico, Giorgi ha rivelato di affrontare la malattia con un atteggiamento ottimista, manifestando serenità e decidendo di rimanere positiva. “Se non andrà bene, saluto tutti. Non ho rancore”, ha dichiarato.





Eleonora Giorgi ha parlato della sua difficile condizione, rivelando di non essersi truccata dal 12 luglio, giorno delle nozze di Paolo e Clizia. “Questo gesto, per me così semplice, è un segno di gioia”, ha spiegato. La sua presenza confidente davanti alle telecamere, nonostante l’evidente debilitazione dovuta ai trattamenti, ha voluto lanciare un forte messaggio di coraggio a chi si trova in situazioni simili: “Non dobbiamo nasconderci, anche senza capelli si può essere belli. Prepariamoci e abbelliamoci comunque.”

###Le metastasi si sono ingrandite

Giorgi ha fornito aggiornamenti più concreti sulla sua salute: “Le metastasi sono cresciute e domani e dopodomani dovrò affrontare esami cruciali. I campioni verranno inviati all’estero, negli Stati Uniti. Grazie a un ricerca condotta a Houston, è stata scoperta una chiave che potrebbe aiutare il 14% dei pazienti. Stiamo combattendo con tutte le nostre forze. L’opzione più promettente è quella di utilizzare la radioterapia per combattere le metastasi, mentre l’alternativa è davvero sconcertante, come abbiamo appreso solo due giorni fa.”

La Giorgi ha concluso le sue riflessioni con una frase che, pur lasciando trasparire un velo di tristezza, rivela anche la sua filosofia di vita: “Andrà tutto bene, ma se il risultato non dovesse essere favorevole, saluto tutti… Mi sento avvolta dall’amore e dal calore di chi mi circonda e non nutro alcun rancore”. Proseguendo, ha condiviso:

“La vita è così. È impressionante, come tutto possa cambiare. A volte può andar peggio. Viviamo in un continuo rischio, non possiamo prevedere nulla. Bisogna sempre sperare per il meglio, ma io sono lucida e razionale, con un tocco di fatalismo. Il destino colpisce e i motivi restano spesso un mistero. C’è un elemento di assurdo in tutto questo: questa è stata l’esperienza più bella della mia vita, mi sento una persona fortunata. Andrà tutto bene.”

Giorgi si dimostra un vero esempio di forza e determinazione, e il suo messaggio di speranza risuona come un faro per tutti coloro che stanno vivendo sfide simili nella loro vita.