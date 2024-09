Elettra Lamborghini sotto indagine: la Guardia di Finanza la accusa di aver omesso oltre un milione di euro

La popolare cantante e influencer Elettra Lamborghini è sotto indagine da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate per presunti omessi ricavi superiori al milione di euro derivanti dalle sue attività online.





Elettra Lamborghini è al centro delle attenzioni della Guardia di Finanza, che ha avviato un’indagine in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. Secondo le prime risultanze, l’artista avrebbe omesso dichiarazioni fiscali per oltre un milione di euro derivanti dalla sua attività di influencer.

Le verifiche dei profitti di Elettra Lamborghini

Stando ai primi riscontri, tra il 2021 e il 2022, ancor più precisamente, si parla di ben 1.075.373 euro che Elettra Lamborghini non avrebbe dichiarato come ricavi provenienti dalle sue collaborazioni sui social media. La cantante, famosa per hits estive come Pistolero e Caramello, ha un seguito di 7 milioni di follower, titolo che le garantisce lauti compensi da parte dei brand più prestigiosi.

Le indagini sono state condotte dal primo nucleo operativo metropolitano di Bologna, che ha ispezionato attentamente la società intestata alla Lamborghini, con sede ad Argelato, nei dintorni di Bologna. Risultato della verifica è stata una contestazione di oltre un milione di euro accompagnata dalla denuncia alla Procura per dichiarazione infedele.

Accuse contro Elettra Lamborghini

Le segnalazioni alla Procura scattano automaticamente, superando le soglie penali previste dalla legge per chi omette le dichiarazioni fiscali. Tuttavia, ora la cantante, assistita dai suoi legali, potrà presentare tutta la documentazione necessaria per smentire le contestazioni emerse dagli accertamenti iniziali e sostenere che non ci siano state irregolarità fiscali.

Non è la prima volta che la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate pongono sotto osservazione le attività di Elettra Lamborghini. Già nel 2019, avevano indagato sulla Deseos Ent. Srl, una società responsabile della gestione dei diritti di proprietà intellettuale della cantante, con un fatturato dichiarato di mezzo milione di euro, ma senza dipendenti registrati. Secondo le ipotesi della Finanza, la società potrebbe essere stata creata appositamente per gestire i ricavi da influencer dell’artista.

Conclusa la verifica fiscale, tutte le informazioni raccolte verranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate, la quale potrà emettere le sanzioni e riscuotere le imposte dovute. La cantante avrà la possibilità di risolvere la questione pagando quanto dovuto.