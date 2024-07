Elisa, 13 anni, è morta dopo essere rimasta in coma per 8 giorni a seguito di un incidente in piscina durante il campo estivo

Un dolore incolmabile per la comunità di Poviglio, che piange la perdita di una giovane vitaElisa, la ragazzina di 13 anni soccorsa nove giorni fa in una piscina a Guastalla, non è sopravvissuta dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua con il gruppo del campo estivo parrocchiale di Poviglio, il suo paese di residenza.





Le sue condizioni sono apparse subito gravi: inizialmente, i bagnini hanno tentato di prestare soccorso, seguiti dai sanitari dell’ambulanza e dall’elisoccorso di Parma.Dopo essere stata stabilizzata, Elisa è stata trasferita in elicottero a Parma, ma le sue condizioni sono rimaste critiche a causa del malore e dell’acqua ingerita.

Purtroppo, dopo otto giorni di coma, il suo cuore ha smesso di battere. Il decesso è stato dichiarato nella mattinata di giovedì 18 luglio, lasciando la comunità di Poviglio in uno stato di shock e dolore.La notizia della sua morte ha colpito profondamente il paese, dove i residenti hanno organizzato una veglia di preghiera durante la notte, guidata dal parroco don Alberto Nicelli, presente in piscina al momento dell’incidente con i ragazzi e gli educatori.

Il parroco ha visitato i genitori di Elisa per esprimere il suo cordoglio in un momento così difficile.La giovane aveva recentemente concluso la seconda media e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della sua famiglia, composta dal papà, dalla mamma e dalla sorellina più piccola.

In segno di lutto, è stata annullata la prima serata della sagra di San Sisto, evento in cui il padre di Elisa era attivo come volontario.La salma della ragazzina è attualmente a disposizione della magistratura per gli accertamenti del caso. Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno recuperato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della piscina per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Solo dopo gli accertamenti sarà possibile fissare i funerali, che si prevede si svolgeranno a Poviglio.Questa tragica vicenda mette in evidenza l’importanza della sicurezza nelle strutture ricreative e il dolore che può derivare da eventi imprevisti. La comunità di Poviglio si stringe attorno alla famiglia di Elisa, unita nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto.