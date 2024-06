Elisabetta Canalis apre la stagione estiva con il costume a righe: il bikini da avere è a tema animale

Con l’avvicinarsi dell’estate 2024, le giornate calde e soleggiate spingono molti a trascorrere i primi weekend in splendide località balneari. Diverse celebrità, terminate le loro attività lavorative, hanno già iniziato le vacanze, suscitando l’invidia dei loro fan. Elisabetta Canalis, ad esempio, ha utilizzato i social media per condividere alcune foto in bikini, mostrando una forma fisica invidiabile e lanciando un nuovo trend estivo: i costumi animalier, in particolare quelli con stampa zebrata.





Elisabetta Canalis in versione estiva

Dopo averla vista al GialappaShow in total white, Elisabetta Canalis ci sorprende nuovamente a Los Angeles, dove risiede da anni, in un’attraente versione balneare. Dopo aver sfoggiato un bikini arancione e un costume intero dorato, ora ha scelto uno stile wild, che sarà uno dei simboli della prossima stagione estiva.

Il look animalier di Elisabetta Canalis Da tempo testimonial della sua capsule collection con Wikini Woxer, Elisabetta ha recentemente raggiunto nuovi livelli di stile. Per l’estate imminente, ha posato con un micro bikini zebrato, mettendo in risalto i suoi addominali scolpiti e la silhouette perfetta che la caratterizzano.

Estate 2024: il trionfo del costume animalier

Per celebrare l’inizio dell’estate, Elisabetta Canalis ha optato per un bikini composto da un reggiseno strapless con ferretto e slip con laccetti laterali, caratterizzato da una stampa zebrata in bianco e nero con dettagli marroni. Il prezzo? Sul sito ufficiale del brand, il costume è disponibile a 68 euro. Con questa scelta, l’ex velina ha decretato il successo dei costumi animalier per la stagione estiva: muccati, leopardati, tigrati o zebrati, l’importante è che evochino atmosfere selvagge in stile giungla. Quante seguiranno il suo esempio per le prime giornate al mare?

Elisabetta Canalis continua a essere una trendsetter indiscussa, dimostrando come un semplice bikini possa trasformarsi in un capo iconico. La sua scelta di un bikini zebrato non solo esalta la sua figura, ma anticipa anche uno dei trend più caldi dell’estate. Che siate in cerca di ispirazione per i vostri look balneari o semplicemente ammiratori del suo stile, Elisabetta Canalis offre un’anticipazione di quello che vedremo sulle spiagge quest’anno.