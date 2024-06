Elisabetta Canalis splende al matrimonio di Diletta Leotta con un audace vestito cut out

La celebre showgirl Elisabetta Canalis ha catturato l’attenzione al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius a Lipari con un look estivo incantevole, sfoggiando un vestito acquamarina e accessori ispirati al mare.





Elisabetta Canalis incanta gli invitati al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius

Elisabetta Canalis ha rubato la scena al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, svoltosi a Lipari. Arrivata direttamente da Los Angeles con il suo compagno, il lottatore Georgian Cimpeanu, la showgirl è apparsa radiosa in ogni occasione. Le due amiche, che si erano recentemente incontrate durante una puntata del podcast “Mamma Dilettante”, hanno dimostrato ancora una volta la loro stretta amicizia. Durante il white party che ha preceduto il matrimonio, Canalis ha sfoggiato uno slip dress che metteva in evidenza il suo fisico scolpito e l’abbronzatura dorata. Per il giorno delle nozze, ha optato per un abito cut-out che ha fatto girare molte teste.

Il look mozzafiato di Elisabetta Canalis al matrimonio di Diletta Leotta

Elisabetta Canalis ha scelto un abito smanicato color verde acqua per la cerimonia, completando il look con capelli sciolti e orecchini a forma di stella marina firmati Swarovski. L’abito, che metteva in risalto i suoi capelli castano mogano, presentava dettagli cut-out sui fianchi e una profonda scollatura, rendendolo perfetto per l’estate. Il colore acquamarina ha offerto una fresca alternativa ai soliti pastelli. L’abito, firmato Alberta Ferretti e parte della collezione Primavera/Estate 2022, si distingue per un nodo all’altezza della pancia e una gonna in seta drappeggiata con un leggero strascico. Questo look, semplice ma raffinato, è stato esaltato dalla sua abbronzatura impeccabile.

Dettagli del look di Elisabetta Canalis

Il vestito scelto da Elisabetta Canalis per il matrimonio è stato un capolavoro di eleganza e stile. Realizzato in seta drappeggiata, l’abito presentava un piccolo strascico che conferiva un tocco regale. L’abito, parte della collezione Primavera/Estate 2022 di Alberta Ferretti, è stato completato da accessori perfettamente abbinati, come gli orecchini a forma di stella marina di Swarovski, che hanno aggiunto un tocco di glamour ispirato al mare.

Durante la giornata, Canalis ha condiviso momenti memorabili con gli altri invitati, scattando foto con il padre della sposa e con il suo fidanzato Georgian Cimpeanu. Le immagini, catturate poco prima del tramonto, riflettono la bellezza naturale e lo stile impeccabile di Canalis, rendendo questo evento ancora più indimenticabile.

Elisabetta Canalis ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona di stile, portando un tocco di glamour hollywoodiano al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. La sua presenza ha aggiunto una nota di eleganza e sofisticatezza all’evento, lasciando tutti gli invitati senza fiato.