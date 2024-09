Elisabetta Gregoraci protagonista in bikini alla settimana della moda di Milano

Elisabetta Gregoraci torna sulle passerelle della Milano Fashion Week, indossando due bikini mozzafiato e celebrando il brand Pin-Up Stars.





Durante la Milano Fashion Week, Elisabetta Gregoraci ha fatto il suo grande ritorno sulle passerelle, proprio come vent’anni fa. La conduttrice, che presto debutterà su Rai 2 con il programma “Questione di stile” il 26 settembre, ha assistito da protagonista alla sfilata di Genny, per poi sorprendere tutti con la sua presenza in passerella. Insieme ad altre celebri personalità come Laura Barriales, Tania Cagnotto, Elenoire Casalegno, Martina Colombari, Flavia Pennetta e Natasha Stefanenko, l’evento ha celebrato i 30 anni di Pin-Up Stars, un noto brand di beachwear che ha presentato la collezione per l’Estate 2025.

Per l’occasione, Gregoraci ha indossato un bikini rosa e uno color cuoio, entrambi elementi iconici della nuova collezione. Il primo modello, color cuoio, presenta un top con effetto coccodrillo, mentre gli slip hanno una particolare tonalità che unisce il grigio e il nude. Gli accessori, come i choker in pelle e i dettagli country, richiamano fortemente l’estetica del Far West, che è il tema centrale della nuova collezione.

La conduttrice ha chiuso la sfilata con un bikini rosa confetto, condividendo nei suoi Instagram Stories il video che la mostra mentre apre lo show: “Come vent’anni fa”, ha scritto sul social. La carriera di Elisabetta Gregoraci è iniziata nel 1997, quando partecipò alle finali nazionali di Miss Italia, venendo eletta Miss Sorriso. Da quel momento, ha calcato le passerelle per marchi prestigiosi come Dolce&Gabbana, Giorgio Armani e Ermanno Scervino. Tuttavia, la sua carriera nel mondo della moda si interruppe agli inizi degli anni 2000, quando cominciò a farsi conoscere come presentatrice televisiva.

Oggi, il suo ritorno in passerella evoca sentimenti di nostalgia e un richiamo ai suoi inizi, combinando la passione per la moda con la sua attuale carriera di showgirl. A Milano, Elisabetta non ha solo sfilato, ma ha mostrato quanto sia forte il suo legame con il mondo della moda, dimostrando che, nonostante gli anni trascorsi, il suo fascino e la sua eleganza rimangono intatti.