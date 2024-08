Elodie critica le politiche di Giorgia Meloni sui diritti: “Come può non rendersi conto che lavora per il bene degli uomini?”

Elodie, la talentuosa artista e protagonista del Calendario Pirelli, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sull’uso del corpo femminile e sulla libertà personale, esprimendo preoccupazioni sul ruolo delle donne in una società patriarcale. Intervistata da Repubblica, ha sottolineato l’importanza di riappropriarsi del controllo del proprio corpo come vero atto di libertà. Per Elodie, non esiste una contraddizione tra posare per un calendario e rivendicare i diritti delle donne: “Il corpo è un mezzo per raccontare chi sono,” ha affermato, respingendo le affermazioni di chi la critica per l’uso del suo corpo nella sua carriera. “Mi accusano di usare la mia sessualità per arrivare al successo, ma ci sono questioni ben più gravi da affrontare,” ha aggiunto.





Elodie si è già distinta in passato per il suo attivismo, fungendo da madrina al Pride di Roma nel 2022 e prendendo posizione contro atteggiamenti sessisti e razzisti. Si è dichiarata con orgoglio femminista, ma ha anche criticato aspramente l’attuale governo di destra. Nello specifico, ha messo in dubbio le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni riguardo ai diritti acquisiti e fragili delle donne: “È inaccettabile che una donna non si renda conto delle conseguenze delle sue azioni. Attaccando i diritti, si attacca anche la libertà,” ha sottolineato. “Quello che mi addolora di più è vedere una donna mettere in discussione libertà fondamentali come quelle legate all’aborto o ai diritti LGBTQ+.”

Elodie poi ha fatto riferimento alla sua infanzia trascorsa nel Quartaccio, un rione popolare di Roma, descrivendo il contesto difficile in cui è cresciuta: “Ho vissuto tra droghe e gravidanze precoci fin dall’adolescenza.” Ha spiegato come le persone in situazioni disfavorevoli siano attratte da politici che utilizzano un linguaggio carico di paura e aggressività. “Quando senti qualcuno che parla in modo simile alla tua esperienza, è facile seguire quella retorica. La confusione regna e tu credi che queste parole possano proteggerti, perché nella realtà ti senti vulnerabile,” ha commentato.

L’artista ha chiuso l’intervista evidenziando l’importanza di una Società democratica in cui la libertà di scelta debba essere sempre tutelata. “Viviamo in un Paese che dovrebbe garantire diritti a tutti. Se continuiamo a trascurare questo principio, rischiamo di perdere quanto conquistato con fatica nel corso degli anni.” Elodie, attraverso la