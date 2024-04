Elodie, nuova ambasciatrice di Save the Children: “Forniremo opportunità ai ragazzi delle periferie.”

La cantante Elodie ha assunto un nuovo ruolo importante come ambasciatrice di Save The Children. Il progetto, denominato “Prendersi cura”, si concentra sulla situazione educativa nel quartiere Quartaccio di Roma, dove Elodie è cresciuta. Questo impegno mira a garantire che anche i bambini delle aree svantaggiate abbiano accesso a un’istruzione di qualità, promuovendo scuole inclusive e valorizzate, soprattutto nelle periferie italiane.





Recentemente, Elodie ha partecipato ad un evento presso la scuola primaria Andersen dell’istituto comprensivo Pio La Torre, situato nel cuore di Quartaccio. Questa iniziativa fa parte dell’impegno continuo di “Prendersi cura” rivolto ai giovani studenti, dai 6 ai 17 anni, residenti nel quartiere. Durante la visita, Elodie ha avuto l’opportunità di interagire direttamente con i bambini, un’esperienza che le ha permesso di condividere le sue personali motivazioni dietro al sostegno di questo progetto.

Elodie ha spiegato il suo coinvolgimento, sottolineando la sua esperienza personale e la volontà di contribuire a un cambiamento positivo: “Ho deciso di impegnarmi con Save the Children perché sono stata una bimba anch’io e so cosa mi è mancato. Credo fermamente che ogni adulto debba lavorare affinché il futuro dei nostri bambini sia dignitoso e che possano realizzare pienamente le loro potenzialità e aspirazioni.”

Il presidente di Save The Children ha espresso grande entusiasmo per la partecipazione di Elodie, riconoscendo il valore aggiunto che la sua presenza porta al progetto: “Siamo molto contenti e orgogliosi che Elodie abbia scelto di unirsi alla nostra famiglia e di condividere il nostro impegno.” Questo coinvolgimento non solo aiuta a sensibilizzare sulle problematiche educative nelle periferie, ma contribuisce anche a rafforzare gli sforzi dell’organizzazione nel migliorare le condizioni di vita e di apprendimento dei bambini in questi contesti.

Inoltre, Elodie ha condiviso immagini e video dell’evento sui suoi canali social, accompagnati dalla didascalia: “Sono orgogliosissima”. Questi contenuti hanno permesso di aumentare la visibilità del progetto e di stimolare una maggiore consapevolezza e mobilitazione comunitaria attorno alle tematiche dell’educazione e dell’inclusione sociale.

Attraverso il suo ruolo come ambasciatrice, Elodie non solo porta attenzione a un tema cruciale ma rappresenta anche un esempio di come le personalità pubbliche possano usare la loro influenza per promuovere cambiamenti significativi e sostenibili nelle società in cui vivono. Questa iniziativa dimostra l’importanza dell’impegno collettivo e del sostegno continuo per garantire che ogni bambino possa accedere a un’educazione di qualità, indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza.