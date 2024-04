Ilenia Pastorelli mette in imbarazzo Francesca Fagnani: «Immagina quanti soldi potremmo fare su OnlyFans, io e te? Pensaci, quei bonifici sostanziosi. Mostriamo i piedi, cosa ci importa?»

Questa sera, martedì 16 aprile, torna in televisione una nuova puntata di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2. Tra gli ospiti della serata figura l’attrice romana Ilenia Pastorelli, nota per il suo spirito franco e la sua predisposizione a non prendersi troppo sul serio, come dimostrano gli spoiler rilasciati online.





Durante l’intervista, Fagnani esplora diversi aspetti della vita e carriera di Pastorelli, partendo dalle sue esperienze passate fino alle recenti partecipazioni cinematografiche. Ilenia, con la sua tipica verve, risponde con leggerezza anche alle domande più provocatorie, come quella riguardante le scene di nudo: “Se a me arriva il bonifico sto sempre a mio agio”, scherza l’attrice, evidenziando come il supporto economico condizioni spesso le scelte professionali nel mondo dello spettacolo.

La conversazione prende una piega umoristica quando si discute del trailer del film “Cosa fai a Capodanno?” pubblicato su PornHub, una scelta di marketing insolita che ha messo in risalto il lato audace della produzione. Ilenia commenta: “Quando l’ho saputo sono rimasta un po’ così, visto che c’è il mio sedere in bella vista, quindi ho pensato mamma mia.”

La discussione prosegue toccando temi leggeri come la possibile iscrizione a OnlyFans, dove scherzosamente Pastorelli suggerisce che potrebbe “fare un sacco di soldi” mostrando i piedi, una battuta che fa sbellicare la conduttrice.

Oltre alle risate, c’è spazio anche per riflessioni più serie. Ilenia Pastorelli parla del suo passato nel Grande Fratello, dove, nonostante le critiche, ha saputo trasformare la visibilità ottenuta in una carriera cinematografica di successo, culminata con la vittoria di un David di Donatello per il suo ruolo in “Lo chiamavano Jeeg Robot”. L’attrice confessa che le critiche non sono venute tanto dalle altre candidate, quanto piuttosto da quei colleghi che avevano studiato recitazione per anni senza ottenere grandi opportunità.

Infine, il dialogo si addentra nella sua infanzia a Roma, tra difficoltà e momenti felici, dimostrando come il suo spirito resiliente l’abbia aiutata a superare gli ostacoli: “Quando si riesce a trasformare la merda in cioccolata, sei fortunata”, conclude con un sorriso Ilenia.

La puntata promette di essere ricca di emozioni, umorismo e sincerità, tratti distintivi di “Belve” e della stessa Pastorelli, facendo di questa serata un appuntamento imperdibile per gli amanti del programma e del cinema italiano.