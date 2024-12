Elon Musk sui senzatetto: “Non esistono, sono solo zombie drogati”

In un recente post sulla piattaforma X, Elon Musk ha attirato forti critiche per le sue dichiarazioni sui senzatetto. L’imprenditore, noto per le sue posizioni spesso provocatorie, ha affermato che il termine “senzatetto” sarebbe ingannevole, riducendo queste persone a tossicodipendenti violenti con disturbi mentali. “Nella maggior parte dei casi, la parola ‘senzatetto’ è una bugia, solitamente è un termine propagandistico per indicare tossicodipendenti violenti affetti da gravi malattie mentali”, ha scritto il miliardario.





Queste parole hanno suscitato reazioni indignate, evidenziando non solo l’insensibilità della dichiarazione, ma anche la sua pericolosità. Il fenomeno dei senzatetto è una questione sociale complessa, spesso radicata nella mancanza di alloggi a prezzi accessibili, nella povertà e nella carenza di reti di sicurezza sociale. Ridurre il problema a uno stereotipo rischia di sminuirne la gravità e di alimentare ulteriori pregiudizi.

Da tempo, Musk manifesta opinioni critiche sui senzatetto, in particolare riferendosi alla situazione delle città americane. Durante una conversazione con il conduttore di destra Tucker Carlson all’inizio dell’anno, aveva dichiarato: “Se cammini per le strade di San Francisco e di molti centri cittadini, trovi molti senzatetto, ma è il termine sbagliato per definirli. Sono zombie violenti e drogati.” Nel corso della stessa intervista, Musk ha anche denunciato l’aumento dei crimini violenti nelle città, sostenendo che molte persone a lui vicine siano state vittime di gravi aggressioni.

In un altro post su X, il miliardario ha descritto la trasformazione di San Francisco, definendola una città ormai degradata: “San Francisco era una delle città più belle del mondo, e ora devi camminare sopra gli aghi della droga, le feci e i cadaveri.” Tuttavia, Musk non ha fatto alcun riferimento alle carenze strutturali che contribuiscono al problema, come i finanziamenti insufficienti per l’edilizia popolare e la mancanza di servizi di supporto per le persone in difficoltà.

Le dichiarazioni del fondatore di Tesla hanno trovato una forte opposizione sui social media. Molti utenti hanno sottolineato come il termine “senzatetto” si riferisca principalmente alla mancanza di una residenza stabile, spesso dovuta a difficoltà economiche. Un utente ha scritto: “La parola senzatetto descrive la situazione finanziaria di qualcuno e la mancanza di una residenza. In che modo ciò che hai detto definisce i senzatetto?”

Un altro ha aggiunto: “È facile giudicare per chi sta bene economicamente, ma compassione ed empatia sono segni di vera coscienza. Il trauma cammina tra noi in molte forme.” Una persona che ha lavorato direttamente con i senzatetto ha ribattuto: “Quello che dice Elon non è vero. La stragrande maggioranza dei senzatetto non sono malati mentali o tossicodipendenti, hanno solo bisogno di un posto dove vivere.”

Secondo il rapporto del Dipartimento per l’Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Urbano degli Stati Uniti (HUD), pubblicato a dicembre 2023, oltre 650.000 persone hanno sperimentato almeno una notte senza un tetto. Si tratta del numero più alto registrato dal 2007, quando il dipartimento ha iniziato a monitorare la situazione. Dati allarmanti rivelano inoltre che una significativa percentuale dei senzatetto è composta da bambini, e queste persone hanno una probabilità più alta di diventare vittime di crimini violenti.

Mentre Musk accusa i senzatetto di essere una minaccia per la sicurezza pubblica, i dati dipingono un quadro ben diverso. In molti casi, coloro che vivono senza una casa sono le prime vittime di un sistema che non offre loro adeguate opportunità di riscatto. Il problema si aggrava nelle grandi città come San Francisco, dove i costi degli alloggi continuano a salire, rendendo sempre più difficile per le fasce più vulnerabili della popolazione trovare un’abitazione stabile.

Il dibattito sulle parole di Musk evidenzia una profonda frattura tra la percezione del problema da parte di alcuni e la realtà vissuta da chi ne è direttamente coinvolto. Gli esperti sottolineano che l’approccio a questa crisi dovrebbe essere basato su soluzioni strutturali, come l’aumento degli investimenti in alloggi accessibili e il rafforzamento dei servizi sociali.

Le affermazioni di Musk hanno riportato l’attenzione su un tema delicato, ma molti ritengono che un imprenditore con la sua influenza e le sue risorse dovrebbe concentrarsi sull’offrire soluzioni piuttosto che amplificare pregiudizi dannosi. Come ha sottolineato un utente su X, “Elon non sta offrendo altre risposte, solo critiche.”