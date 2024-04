Emma attaccata per il suo desiderio di maternità da single, replica indignata: “Mi vergogno per voi”.

La celebre cantante Emma Marrone, 39 anni, recentemente ha scatenato un’accesa controversia a seguito di un’intervista rilasciata al programma Le Iene. Durante l’intervista, Emma ha condiviso il suo desiderio di maternità e le sue difficoltà legate alla possibilità di avere figli attraverso la fecondazione assistita, un percorso complicato dal fatto che le leggi italiane non permettono alle donne single di accedervi. “È una stronzata enorme. Ho tutti gli strumenti per essere madre: risorse economiche, stabilità psicologica, il sostegno della mia famiglia. Ma non posso diventare madre solo perché sono single,” ha esclamato la cantante.





Le sue parole hanno generato un turbolento dibattito. Molti utenti sui social media hanno espresso critiche severe, accusandola di minimizzare l’importanza del ruolo del padre. “Perché devo avere un partner per essere madre? Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un compagno,” ha aggiunto Emma, sottolineando la sua visione della maternità come realizzazione personale piuttosto che come legata alla presenza di una figura paterna.

Di fronte alle numerose reazioni, Emma non ha esitato a rispondere. Attraverso il suo profilo su X (precedentemente noto come Twitter), ha criticato duramente i commenti negativi: “I commenti sotto questo articolo sono abominevoli e ignoranti,” ha tuonato, “rappresentano perfettamente la deriva di questa società. Le peggiori restano le ‘donne’. Mi vergogno per voi.”

Nonostante le aspre critiche, molti fan hanno mostrato il loro supporto per la cantante, condannando l’atteggiamento degli hater e sottolineando la mancanza di empatia evidenziata da alcuni commenti: “La fiera dell’ignoranza nei commenti. Non mi stupisce che il mondo faccia schifo visto il livello di empatia per il prossimo che hanno molte persone,” ha scritto un follower in sua difesa.

Le dichiarazioni di Emma Marrone rilanciano il dibattito sulla fecondazione assistita per le donne single in Italia, una questione che rimane un punto dolente nel dialogo nazionale sui diritti delle donne e sulla concezione moderna della famiglia. La situazione di Emma evidenzia la complessità e la carica emotiva delle discussioni su diritti riproduttivi e identità familiare nel contesto contemporaneo.