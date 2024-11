Emma Bonino annuncia una pausa dalla politica dopo il ricovero in ospedale: “Ero spaventata”

Emma Bonino, storica figura della politica italiana e fondatrice di +Europa, è tornata a casa dopo un ricovero di quasi due settimane a causa di gravi problemi respiratori e cardiaci. La 76enne ha annunciato la sua intenzione di prendersi una “tregua dalla politica”, pur mantenendo viva l’attenzione su temi fondamentali, come il diritto alla cittadinanza e il suicidio assistito.

Emma Bonino, esponente di lunga data dei Radicali e ex ministra, ha preso una pausa dalla sua attività politica attiva per dedicarsi alla propria salute. Questo annuncio è arrivato dopo il suo recente ricovero per una crisi cardio-respiratoria che ha richiesto anche un periodo di riabilitazione.





Ha confessato, durante un’intervista a Repubblica: “Mi sono spaventata davvero. Questa volta, mi prendo una tregua dalla politica.” Tuttavia, Bonino ha chiarito che continuerà il suo impegno per i diritti civili, concentrandosi su questioni come la cittadinanza, per la quale è previsto un referendum tra il 2025 e il 2026, e il fine vita. Ha evitato di commentare argomenti politici più controversi come le recenti elezioni in Liguria o la posizione di Matteo Renzi: “Per ora niente polemiche. Prima devo pensare alla mia salute.”

La riabilitazione di Bonino ha avuto inizio dopo un ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito, seguito da un trasferimento in una clinica specializzata. Ha dichiarato: “Mi hanno dimessa pochi giorni fa. La ginnastica motoria e respiratoria sono ora parte della mia routine per poter tornare in forma.” Quindi, ha confermato che vi sarà una fase di tregua dalle attività politiche più impegnative.

Impegno sui diritti civili e nuove sfide

Nonostante il periodo difficile, Bonino mantiene viva l’attenzione su due temi cruciali per la società italiana: il suicidio assistito e la riforma della cittadinanza. Attualmente, in Italia, il suicidio assistito è regolato solo dalle sentenze della Corte Costituzionale, mancando di una legislazione chiara. “Quando si sta male, le questioni fondamentali della vita e della morte diventano più evidenti”, ha osservato, sottolineando la necessità di una legge completa su questo tema.

Stesso discorso per la riforma della cittadinanza: i prossimi passaggi dipenderanno dalle decisioni della Cassazione e della Corte Costituzionale in merito al referendum promosso da +Europa, che propone di semplificare l’acquisizione della cittadinanza per chi risiede in Italia da almeno cinque anni, rispetto ai dieci attuali.

Bonino e le elezioni americane: un punto di vista internazionale

Emma Bonino non si discosta completamente dalla politica internazionale, commentando le elezioni statunitensi imminenti. Criticando l’assenza di posizioni chiare da parte di alcuni politici italiani, ha dichiarato: “Tifo Kamala e convintamente.” Ha avvertito che una vittoria di Trump potrebbe segnare un regresso per i principi democratici che caratterizzano il mondo occidentale. “Le stelle polari della politica radicale sono lo Stato di diritto, la libertà di scelta individuale e la democrazia”, ha aggiunto, riflettendo le sue convinzioni più profonde.