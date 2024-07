Emma Marrone: “Un accessorio a cui non rinuncerei? Il sex toy”, il video

Emma Marrone, la talentuosa cantante italiana, ha rivelato i suoi sogni e aspirazioni in una recente intervista. Nonostante il suo successo, rimane una donna determinata a realizzare i propri desideri, senza lasciarsi limitare dalle convenzioni sociali.Sogni e Ambizioni: Emma ha espresso il suo desiderio di esibirsi alla prestigiosa Royal Albert Hall di Londra e di duettare con numerosi artisti, pur mantenendo un atteggiamento scaramantico nel non rivelare i loro nomi.





Inoltre, ha raccontato di essere rimasta talmente emozionata durante il suo primo incontro con il suo idolo, Vasco Rossi, da non riuscire a parlare.Vacanze Ideali: La cantante ha descritto la sua vacanza ideale come un luogo semplice, in campagna, con una piccola piscina e un barbecue, dimostrando una predilezione per la tranquillità e il relax lontano dai riflettori.

Dichiarazioni Provocatorie: Quando le è stato chiesto a quale oggetto non rinuncerebbe mai, Emma ha dato una risposta destinata a far discutere, citando il dildo e la PlayStation, suscitando reazioni sui social media.Desiderio di Maternità: Nonostante sia single, Emma ha espresso il suo desiderio di diventare madre, affermando che non dovrebbe essere necessario avere un partner per realizzare questo sogno.

Inoltre, ha rivelato di aver congelato il suo tessuto ovarico, una scelta che consiglia a tutte le donne per avere la possibilità di avere figli in futuro. Tuttavia, la legge italiana che vieta la fecondazione assistita alle donne single è stata da lei definita “una stronzata enorme”.Emma Marrone si conferma una donna audace, determinata a perseguire i suoi obiettivi personali e professionali, senza lasciarsi limitare dalle aspettative sociali. La sua storia è un esempio di come una cantante di successo possa affrontare con coraggio le sfide della vita privata e professionale.

“un oggetto a cui non rinuncerei mai… sono indecisa tra un dildo e la playstation” pic.twitter.com/0ihQtY70wi — emma marrone out of context (@emmaoutcontext) July 8, 2024