Enrico Ruggeri su Tony Effe: “Perché se annullano un concerto a Povia non si dice nulla?”

La decisione del Comune di Roma di escludere il rapper Tony Effe dal concerto di Capodanno al Circo Massimo ha sollevato una polemica che continua a far discutere. Numerosi artisti e volti noti dello spettacolo hanno espresso il loro sostegno al cantante, definendo la scelta dell’amministrazione come una forma di censura. Di fronte a questa situazione, Tony Effe ha deciso di organizzare un evento alternativo nello stesso giorno al Palaeur, per rispondere a quella che considera un’ingiustizia.





Durante la trasmissione Tv Talk, condotta da Mia Ceran su Rai 3, il cantante Enrico Ruggeri ha espresso la sua opinione sulla vicenda. Nel suo intervento, Ruggeri ha voluto sottolineare come situazioni simili siano accadute anche in passato senza generare lo stesso clamore mediatico. “Dopo la seconda volta che ho parlato di Covid non sono andato in tv per tre anni e nessuno ha alzato scudi,” ha dichiarato il cantautore, riferendosi alla propria esperienza personale. Ruggeri ha poi aggiunto una riflessione provocatoria: “Perché quando annullano un concerto a Povia non succede niente?”

Le parole di Enrico Ruggeri hanno messo in evidenza una presunta disparità di trattamento tra artisti con grande visibilità e quelli meno supportati da grandi strutture o multinazionali. Il cantante ha spiegato come, secondo lui, il sostegno ricevuto da Tony Effe sia legato anche alla presenza di un’importante rete di supporto intorno al rapper. “Perché non appartiene a una multinazionale come Morgan, o come me, e non ha un grande management dietro,” ha spiegato Ruggeri riferendosi a Povia, un altro artista che in passato si è trovato al centro di controversie simili.

La vicenda ha visto il coinvolgimento di numerosi artisti che si sono apertamente schierati dalla parte di Tony Effe, criticando la decisione del Comune di Roma. Tra i nomi più noti che hanno espresso solidarietà al rapper ci sono Mahmood, Mara Sattei, Lazza, Dolcenera ed altri ancora. Alcuni di loro, che inizialmente avrebbero dovuto esibirsi con lui al Circo Massimo, hanno scelto di ritirarsi dall’evento in segno di protesta.

Anche personalità del mondo dello sport e della televisione hanno manifestato il loro appoggio a Tony Effe attraverso i social media. Tra i messaggi di sostegno, si segnalano quelli di artisti come Emma, Noemi, Giorgia, Elodie e Ariete, oltre a sportivi del calibro di Bove e Jacobs. Questo ampio fronte di solidarietà ha contribuito ad alimentare il dibattito sulla censura e sulla libertà artistica.

Nel frattempo, lo stesso Povia, citato da Ruggeri durante il suo intervento, si è detto disponibile a sostituire Tony Effe al Circo Massimo qualora fosse stato contattato per farlo. La sua dichiarazione dimostra come il caso abbia avuto risonanza anche tra artisti che non erano direttamente coinvolti nell’evento.

Un altro aspetto interessante della questione riguarda le dichiarazioni di alcuni artisti sullo stile musicale e sui testi di Tony Effe. La cantante Dolcenera, ad esempio, ha affermato: “Tony Effe mi fa sesso perché non pensa ciò che dice sulle donne. Le sue canzoni seguono la moda.” Questo commento evidenzia come il dibattito non si limiti solo alla questione della censura, ma tocchi anche temi legati ai contenuti delle opere artistiche.

L’esclusione dal concerto organizzato dal Campidoglio per la notte di San Silvestro ha quindi avuto ripercussioni ben oltre l’ambito musicale, coinvolgendo opinioni e riflessioni provenienti da diversi settori della società. La scelta del Comune di Roma è stata interpretata da molti come un atto limitativo della libertà d’espressione, mentre altri sostengono che le amministrazioni abbiano il diritto di selezionare gli artisti più adatti per eventi pubblici.

Il caso continua a dividere l’opinione pubblica e a stimolare discussioni sui social network e nei media tradizionali. La decisione di Tony Effe di organizzare un evento alternativo al Palaeur rappresenta una risposta diretta alla controversia e un tentativo di riaffermare la propria posizione nel panorama musicale italiano.