Eros Di Ronza ucciso a forbiciate, la cugina esprime incredulità: “La rapina è stato un errore, ma ucciderlo è ingiusto”

Shou Zhou, sospettato dell’omicidio di Eros Di Ronza, è stato ascoltato dal gip di Milano durante l’udienza di convalida dell’arresto nel carcere di San Vittore. Durante l’interrogatorio, Zhou ha ammesso di aver inseguito e colpito Di Ronza con delle forbici dopo averlo sorpreso a rubare gratta e vinci dal suo bar. La vittima è stata raggiunta da numerosi fendenti che hanno causato la sua morte. Il 30enne si trova attualmente in custodia cautelare insieme allo zio, il 49enne Liu Chongbin, entrambi accusati di omicidio volontario in concorso.





Le indagini hanno rivelato che l’aggressione è avvenuta durante il tentativo di fuga di Di Ronza dal bar-tabaccheria di viale De Cermenate, dove aveva forzato la saracinesca per entrare. Zhou e Chongbin lo hanno inseguito e colpito ripetutamente, causandone la morte. La Procura di Milano ha richiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere per entrambi, mentre la difesa ha chiesto la scarcerazione o gli arresti domiciliari. La decisione spetta alla giudice per le indagini preliminari Tiziana Gueli, che si è riservata il giudizio dopo gli interrogatori.

La tragedia ha scosso profondamente la famiglia e i parenti della vittima, lasciando nel dolore chiunque abbia conosciuto Eros Di Ronza. Una cugina del 37enne ha dichiarato a Fanpage.it: “Ha sbagliato facendo la rapina, ma non è giusto uccidere una persona in questo modo. Siamo distrutti, resterà sempre nei nostri cuori.”

