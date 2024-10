Eros Ramazzotti parla finalmente di Dalila, seguite da affettuose dichiarazioni per Michelle

Eros Ramazzotti commenta la rottura con Dalila Gelsomino e celebra il legame con Michelle Hunziker

La recente separazione tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino ha catturato l’attenzione dei media e suscitato un acceso dibattito tra i fan. Dopo le dichiarazioni cariche di emotività da parte di Dalila sui social, dove ha espresso la sua delusione per la chiusura di una relazione che sembrava solida, Ramazzotti ha scelto la via del silenzio, evitando di rispondere direttamente alle polemiche.





In un messaggio condiviso sui propri profili social, Eros ha condiviso frasi criptiche, quali “La rabbia prolungata danneggia il fegato” e “No a tutte le guerre, nessuna esclusa”, che riflettono un atteggiamento pacato e una certa serenità interiore. Tuttavia, oggi il cantante ha deciso di affrontare la situazione in modo diretto.

Le parole di Eros Ramazzotti sulla separazione

Intervistato dal settimanale Oggi, Eros Ramazzotti ha finalmente parlato della rottura, dichiarando con franchezza: “Sono molto sereno. Non ho altro da dire”. Queste parole sintetizzano il suo desiderio di chiudere il capitolo con Dalila Gelsomino, mettendo fine a ogni speculazione riguardo al motivo della loro separazione.

Eros Ramazzotti

Nonostante le voci su un possibile coinvolgimento di una terza persona, al momento non ci sono conferme definitive. Eros Ramazzotti sembra puntare a una nuova fase della sua vita, lasciando il passato alle spalle.

Il legame duraturo con Michelle Hunziker

In mezzo alla tempesta emotiva, il cantante trova conforto in una figura costante della sua vita: Michelle Hunziker. La loro storia, pur se terminata, ha dato vita a una profonda amicizia che perdura nel tempo. Ramazzotti ha recentemente affermato: “È per me famiglia e sarà sempre un pilastro delle mie giornate”, evidenziando l’importanza della Hunziker nella sua vita quotidiana, nonostante la fine del matrimonio.

Di recente, i due sono stati avvistati insieme per celebrare la festa dei nonni, accompagnati dalla loro figlia Aurora e dal nipotino. Eros ha condiviso una foto sui social che ritrae la famiglia unita, dimostrando come, al di là delle relazioni passate, il legame affettivo verso i propri cari rimanga sempre un valore fondamentale.