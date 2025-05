Si sente male, entra in un bar per chiedere aiuto: il titolare la violenta e la rinchiude in cantina

Un episodio di violenza sessuale ha scosso il quartiere Africano di Roma nella serata di giovedì 29 maggio. Una donna di quarantotto anni, residente nella capitale, è stata sequestrata e stuprata all’interno di un bar situato in viale Eritrea. Il responsabile, un uomo di ventotto anni, proprietario del locale, è stato arrestato dai carabinieri e ora si trova in carcere.





Secondo quanto ricostruito, la vittima stava camminando lungo viale Eritrea quando ha accusato un malore. In cerca di aiuto, è entrata nel bar “Il caffè, il gelato… il ristoro”. Tuttavia, invece di ricevere assistenza, la donna è stata aggredita dal gestore. L’uomo l’ha costretta a scendere nella cantina del locale, dove si è consumata la violenza. La vittima è riuscita a fuggire solo dopo circa un’ora.

Dopo l’accaduto, la donna, visibilmente scossa e con ferite al volto, ha denunciato l’episodio ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Roma Salaria, che hanno immediatamente avviato le indagini. La vittima è stata ascoltata e assistita dal personale sanitario, mentre il ventottenne è stato fermato e trasferito nel carcere di Regina Coeli.

I carabinieri della 7^ Sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno effettuato i rilievi tecnico-scientifici all’interno del locale per raccogliere ulteriori prove. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di sequestro di persona e violenza sessuale. Al momento, si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di ulteriori sviluppi.

L’episodio ha suscitato grande indignazione tra i residenti del quartiere Africano, che si sono detti sconvolti per quanto accaduto in una zona solitamente considerata tranquilla. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di denunciare tempestivamente episodi di violenza e di sensibilizzare la comunità sull’importanza del rispetto reciproco e della tutela delle persone più vulnerabili.

La vittima, nonostante il trauma subito, è stata in grado di fornire una dettagliata testimonianza che ha permesso alle forze dell’ordine di identificare e arrestare il responsabile in tempi brevi. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti e verificare se vi siano precedenti simili legati al proprietario del bar.

Questo grave episodio rappresenta un ulteriore richiamo alla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. Le autorità invitano chiunque sia vittima o testimone di situazioni sospette a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine per garantire una pronta risposta e tutelare la sicurezza delle persone coinvolte.

La vicenda verrà seguita con attenzione nei prossimi giorni per monitorare gli sviluppi giudiziari e comprendere appieno le circostanze che hanno portato a un atto così grave nel cuore della capitale.