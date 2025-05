Scivolone in studio per Cristina Ferrara durante la scelta di Gianmarco Steri, la reazione del tronista è inaspettata

Un episodio inaspettato ha movimentato la registrazione di Uomini e Donne, durante la scelta del tronista romano Gianmarco Steri. La corteggiatrice Cristina Ferrara, originaria di Salerno, è stata protagonista di una caduta nel bel mezzo della puntata, un momento che ha suscitato sia imbarazzo che sorrisi tra i presenti.





Tutto è accaduto mentre Cristina si stava congedando dallo studio. Dopo essersi alzata per salutare i genitori di Gianmarco, complice l’uso di tacchi particolarmente alti e una mossa troppo rapida, ha perso l’equilibrio ed è caduta. Nonostante l’incidente, si è rialzata immediatamente, cercando di minimizzare quanto accaduto. La conduttrice Maria De Filippi, visibilmente preoccupata, le ha chiesto: “Ti sei fatta molto male?”. La giovane ha però rassicurato tutti, rispondendo di stare bene, prima di uscire di scena.

Un momento che poteva risultare imbarazzante si è trasformato in un’occasione per alleggerire l’atmosfera. Poco dopo, infatti, Gianmarco, nel comunicare la sua decisione, ha ironizzato sulla caduta di Cristina, dicendole: “Stai attenta a non cascare”. Un commento che ha contribuito a sciogliere la tensione in studio e a far sentire più a suo agio la corteggiatrice.

La scelta del tronista è avvenuta dopo aver chiamato in studio un’altra corteggiatrice, Nadia Di Diodato, alla quale ha comunicato di non essere la sua scelta. Successivamente, ha invitato Cristina a sedersi e, con un tocco di leggerezza, ha voluto scherzare sull’incidente appena accaduto. Il tronista ha poi spiegato che quel momento inaspettato lo ha aiutato a rilassarsi: “Quando è caduta, la tensione mi ha abbandonato”.

Dietro le quinte, il clima è rimasto sereno. Gianmarco ha continuato a scherzare con Cristina, mantenendo un atteggiamento bonario e disteso. Di fronte alle telecamere del programma, ha ammesso che l’episodio gli ha permesso di affrontare con maggiore calma la situazione: un dettaglio che probabilmente ha contribuito al buon esito della sua scelta.

Il percorso di Cristina Ferrara e Gianmarco Steri si è concluso con un lieto fine. La giovane salernitana ha accettato di lasciare il programma insieme al tronista romano per approfondire la conoscenza lontano dai riflettori. Per Nadia, invece, il finale è stato meno felice: nonostante non fosse completamente preparata alla decisione del tronista, è stata costretta a tornare a casa da sola.

L’episodio rappresenta uno dei momenti più memorabili della stagione di Uomini e Donne, dimostrando come anche situazioni impreviste possano contribuire a rendere un evento più umano e spontaneo. La caduta di Cristina Ferrara non solo ha alleggerito la tensione del momento, ma ha anche offerto uno spunto per sottolineare l’importanza dell’ironia e della leggerezza nei momenti più emozionanti.