Un tragico incidente stradale ha scosso la città di Bari, causando la morte di un uomo di 50 anni e ferendo altre due persone in modo non grave. L’incidente ha avuto luogo sulla SS16, con conseguenze significative sul traffico e la chiusura temporanea della tangenziale.

Il Dramma si Svela

La vittima, un uomo di mezza età, è stata coinvolta in un banale tamponamento mentre guidava sulla SS16. Dopo l’incidente, è sceso dalla sua auto per affrontare l’altro conducente coinvolto nella collisione. Purtroppo, in un momento di tragica fatalità, è stato travolto da un camion che sopraggiungeva, senza che il conducente del camion potesse evitarlo.





Rapidità d’Intervento e Avviso alle Autorità

Sul luogo dell’incidente sono giunti rapidamente i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia locale. Per evitare ulteriori incidenti, le autorità hanno emesso un avviso urgente per gli automobilisti, esortandoli a guidare con prudenza e moderazione della velocità. È stata anche consigliata l’uscita 4 di via Napoli come via alternativa per evitare l’area interessata dall’incidente.

Le Ferite dei Sopravvissuti

Due altre persone coinvolte nell’incidente hanno riportato ferite, ma sono state classificate come non gravi. Queste lesioni includono traumi a gambe, spalla e bacino. Tuttavia, mentre le ferite non sono state letali, l’incidente ha avuto un impatto significativo sulla circolazione stradale.

Chiusura Temporanea della Tangenziale

In seguito a questo tragico incidente, la tangenziale è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare, a partire dall’uscita Zona Industriale, nei pressi di Decathlon. Gli automobilisti sono stati invitati a prendere in considerazione vie alternative per i loro spostamenti, mentre le autorità si occupano del recupero dei veicoli coinvolti nell’incidente e dell’indagine sulla dinamica dell’evento.